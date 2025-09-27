So wirkt sich Deutschlands 500-Milliarden-Investitionsoffensive auf dein ETF-Depot aus

Deutschland investiert auf Pump in seine Infrastruktur. Was musst du jetzt für dein Depot in Bezug auf Aktien und Anleihen beachten?

Dem einstigen europäischen Wachstumsmotor Deutschland fehlt schon seit Jahren der Schwung, im Prinzip schon seit Ende 2017. Doch Anfang 2025 nährte gerade die Bundesrepublik die Fantasien für ein Comeback Europas. So hat die Lockerung der Schuldenbremse und die Einrichtung eines Sondervermögens Infrastruktur die europäischen Aktienmärkte euphorisiert. Die Erwartung dominiert, dass das staatliche Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro über zwölf Jahre die stagnierende deutsche Wirtschaft nachhaltig belebt.

Doch ob dieser Optimismus berechtigt ist oder die Ausgabenoffensive nur zu einem konjunkturellen Strohfeuer führt, hängt nach Einschätzung von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, von begleitenden Strukturreformen ab: „Staatliche Investitionen allein reichen nicht aus. Nur wenn es gelingt, durch Reformen und Deregulierung die Kostenbelastung der Unternehmen zu senken, kann aus einem schuldenbasierten Strohfeuer ein nachhaltiges konjunkturelles Freudenfeuer entstehen.“ Reale Vermögenswerte dürften aus Gallers Sicht bei einer schuldenbasierten Wirtschaftspolitik am stärksten profitieren.