Ausblick: Was können wir 2024 vom Finanzmarkt erwarten?

Experten Blicken verhalten positiv auf den Finanzmarkt. Trotz Rezessionsgefahr in den USA könnten die Aktienkurse 2024 wieder steigen.

Lass dich nicht von dem vermeintlich düsteren Einstieg in diesen Beitrag täuschen. Durch das nachlassende Wirtschaftswachstum in China und den chinesischen Anteil am Welt-BIP, wird wohl das globale Wachstum sinken. Auch das aktuelle Zinsniveau wird dazu beitragen, dass Investitionen verschoben werden und sich damit das Wirtschaftswachstum reduziert, wie die Experten der St. Galler Kantonalbank Deutschland meinen. Doch Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel, sieht den Zinsgipfel bereits im Kommen: „Mit Blick auf 2024 gehe ich auch von Zinssenkungen der Notenbanken aus. Die Diskussionen darüber werden wir in den USA und Europa schon in den kommenden Monaten erleben. Ich rechne mit einer ersten Leitzinssenkung in den USA im Frühjahr.“

Was bedeutet der Zinsgipfel für den Finanzmarkt?

Fallen die Zinsen wieder auf breiter Flur, so werden Aktien erneut attraktiver. Das Phänomen haben wir jahrelang beobachtet. „Trotz der geopolitischen Entwicklungen sehe ich diese seit der Zinswende Mitte 2022 als wichtigsten Faktor für die Börsen an. Das mögliche Erreichen des Zinsgipfels nährt die Hoffnung der Aktionäre“, so Mumm. Technologie sieht der Experte generell als den Schlüssel für die Zukunft und die Antwort auf die Herausforderungen der kommenden Jahre. „Wir brauchen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen viel mehr und effizientere Maschinen, die es uns ermöglichen, mit weniger menschlichem Input mehr Output zu generieren. Und das ist KI, das ist Blockchain“, führt Mumm aus. Hier pflichten ihm auch andere Experten bei.

Carsten Mumm (links) im Gespräch mit extraETF-Redakteur Thomas Brummer.

Die Anlageprofis der St. Galler Kantonalbank Deutschland sehen das ähnlich und erklären ihre Präferenz für US-Tech-Werte. Gleichzeitig richte man den Fokus auf Qualitätswerte, also Unternehmen mit einer starken Marktstellung, einer hohen Eigenkapitalverzinsung, soliden Bilanzen, einer attraktiven Cashflow-Generierung und strukturellem Wachstum. In diesem Zusammenhang sei auf Burggraben-ETFs verwiesen. Gemeint sind damit starke Marken, die eine nahezu unantastbare Stellung haben.