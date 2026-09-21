Anleger investiert 1.600 Euro im Monat: So will Roberto mit ETFs finanziell frei werden

Roberto investiert monatlich 1.600 Euro in ETFs, Aktien und Bitcoin. Wir haben mit Daniel Kanzler sein Portfolio geprüft. Das kannst du daraus lernen.

Mit 32 Jahren investiert Roberto jeden Monat mehr als 1.600 Euro an der Börse. Sein Ziel ist ambitioniert: finanzielle Freiheit durch Aktien. Dafür setzt er auf eine Mischung aus breit gestreuten ETFs, Themen-ETFs, Einzelaktien und Bitcoin. Doch gerade bei den Satelliten wird sein Portfolio komplex – und erstaunlich technologie-lastig. Gemeinsam mit Daniel Kanzler von Gerd Kommer Invest haben wir uns seine Strategie genauer angesehen.

Roberto arbeitet als Geologe und absolviert parallel ein Masterstudium in Geoinformatik. Bei einem Nettoeinkommen von rund 3.350 Euro investiert er monatlich mehr als 1.600 Euro. Damit fließt fast die Hälfte seines Einkommens in den Vermögensaufbau. Zusätzlich investiert er derzeit rund 600 Euro pro Monat in seine Weiterbildung. Regelmäßiges Investieren ist durchaus sinnvoll, schau dir unbedingt den ETF-Sparplan-Vergleich an.

Für Roberto gehört deshalb auch das eigene Humankapital zur langfristigen Anlagestrategie. Ein Ansatz, der gerade für jüngere Anleger interessant ist: Vermögensaufbau findet nicht ausschließlich im Depot statt. Ein höheres zukünftiges Einkommen kann langfristig mindestens ebenso wichtig sein wie die Optimierung der letzten Nachkommastelle bei den ETF-Kosten.

Vom Studenten zum ambitionierten Aktien-Anleger

Roberto hat bereits während seines Studiums mit dem Investieren begonnen. Damals waren es etwa 100 Euro pro Monat. Aus Liquiditätsgründen musste er sein erstes Depot später vollständig auflösen. Seit Ende 2022 investiert er wieder konsequent und hat seine Sparrate schrittweise auf heute rund 1.600 Euro erhöht.

Dabei bezeichnet er sich selbst als Frugalisten. Kosten, Steuern und Sparquote spielen für ihn entsprechend eine wichtige Rolle. Gleichzeitig möchte er nicht einfach nur einen Welt-ETF besparen und sich anschließend nicht mehr mit seinem Depot beschäftigen. Seine Lösung ist eine Core-Satellite-Strategie.

80 Prozent bilden das Fundamen

Rund 80 Prozent des Portfolios bilden den Core. Dazu gehören unter anderem der Amundi Prime Global, ein MSCI-World-ETF, Emerging Markets sowie ein Europa-ETF. Roberto schichtet den MSCI World derzeit schrittweise in den günstigeren Amundi Prime um. Dieser Teil soll für die langfristige Stabilität und breite Diversifikation sorgen. Spannender wird es bei den übrigen rund 20 Prozent. Hier investiert Roberto gezielt in Themen, von denen er langfristig überzeugt ist. Dazu gehören Halbleiter, digitale Infrastruktur, technologische Megatrends und Quantencomputing. Hinzu kommen ausgewählte Einzelaktien sowie eine Bitcoin-Position von mehr als fünf Prozent. Auf den ersten Blick wirkt das Portfolio damit ausgesprochen breit aufgestellt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein Problem.