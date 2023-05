Vanguard Invest Direkt Depot im Test

Vanguard Invest Direkt ist eine Online‑Investment‑Plattform der amerikanischen Investmentgesellschaft Vanguard. Über Vanguard Invest Direkt können Anlegerinnen und Anleger direkt und ohne Zwischenhändler in ETFs und Investmentfonds investieren. Die Plattform steht Privatanlegern in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Sie bietet eine breite Auswahl an Anlagemöglichkeiten mit ETFs und Indexfonds an. Durch den direkten Zugang zu den Vanguard‑Fonds kann zu günstigeren Konditionen als über einen Intermediär investiert werden.