Fidelity Depot im Test

Fidelity International bietet nach eigener Aussage erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger, Privatkunden und deren Berater an. Das Selbstverständnis dieses inhabergeführten Unternehmens ist es, in Generationen zu denken und langfristig zu investieren. Das Kerngeschäft bestehe seit über 50 Jahren darin, Kunden bei der Geldanlage für die Altersvorsorge und andere langfristigen Ziele zu helfen. Bereits seit 1992 ist Fidelity International in Deutschland tätig, verfügt über 450 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von 56,5 Mrd. Euro. Fidelity vereint nach eigener Aussage hierzulande unter seinem Dach eine der führenden Fondsgesellschaften und mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) eine der größten unabhängigen Fondsbanken.