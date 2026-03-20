Viele Anleger wünschen sich ein Depot, das jeden Monat Geld auf das Verrechnungskonto überweist. Ein solches passives Einkommen kann insbesondere im Ruhestand, als ergänzender Cashflow oder als motivierender Baustein im eigenen Portfolio attraktiv sein. Genau hier kommen ETFs mit monatlichen Auszahlungen ins Spiel.

Doch wie funktioniert das? Welche Rolle spielen Dividenden, Anleihen, Zinsen, Yield, Dividendenrendite und Gesamtrendite? Und ist eine solche Strategie sinnvoll oder eher eine psychologisch angenehme, aber renditeseitig nicht optimale Lösung?

In diesem Artikel erfährst du, wie du mit ETFs mit monatlichen Auszahlungen ein planbares passives Einkommen aufbauen kannst, welche Chancen und Risiken es gibt und worauf du bei der Auswahl von börsengehandelten Indexfonds und einem passenden Musterportfolio achten solltest.