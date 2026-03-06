Viele Anleger freuen sich über eine Dividende als laufendes Einkommen. Wer die Ausschüttungen jedoch nicht als Barauszahlung nutzen möchte, kann sie direkt wieder anlegen. Genau hier setzt der Dividend Reinvestment Plan (DRIP) an. Bei dieser Dividendenstrategie werden die erhaltenen Erträge automatisch oder manuell in dieselben Aktien, ETFs oder Fonds reinvestiert. Das Ziel ist dabei nicht das sofortige Einkommen, sondern Kapitalwachstum, Disziplin und ein möglichst effizienter Vermögensaufbau über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Doch wie funktioniert ein solcher Plan genau? Welche Vor- und Nachteile haben DRIPs? Für welche Anleger ist ein solches Reinvestment sinnvoll? Und welche steuerlichen Aspekte solltest du kennen?

In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Begriffe, die Funktionsweise sowie die Chancen und Risiken der Wiederanlage von Dividenden ein. Wir zeigen dir, wann sich ein DRIP als langfristige Lösung für dein Portfolio eignet.