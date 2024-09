Fidelity ETF-Sparplan Test

„Ein solides Angebot für den langfristigen Vermögensaufbau“

Fidelity bietet rund 1.100 ETF-Sparpläne an. ETFs können für 0,20 Prozent bespart werden und sind ab einer Mindestsparrate von 25 Euro möglich. Damit bietet das ETF-Sparplan Angebot von Fidelity ein breites, günstiges Angebot. Am besten schneidet Fidelity in der Kategorie „Service“ ab.

Daher erhält Fidelity in unserem Vergleich die Note „Gut“.