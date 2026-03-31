Inflation durch Öl: Gerät dein ETF-Portfolio jetzt unter Druck?

Das Risiko von Stagflation steigt

Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, sieht eine höhere Inflation, ein geringeres Wirtschaftswachstum und eine vorsichtigere Geldpolitik. Zentralbanken geraten unter Druck. „Für die EZB sind die Märzdaten aus Deutschland ein Warnschuss. Entscheidend für eine geldpolitische Reaktion wird sein, ob sich die Inflationserwartungen der Unternehmen und Haushalte im Euro-Raum aus ihrer Verankerung lösen. Bislang ist davon noch wenig zu sehen. Das Risiko steigt aber mit der Dauer des Krieges – und damit wächst der Zielkonflikt für die EZB“, sagt Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. Zum einen wollen die Währungshüter Wachstum stimulieren, auf der anderen Seite steht jedoch eine steigende Inflation.

„Neben der Schwächung der Fundamentaldaten auf Unternehmensseite ist auch die Fähigkeit der Zentralbanken eingeschränkt, die Nachfrage durch Zinssenkungen anzukurbeln“, sagt Duncan Lamont, Leiter Strategisches Research bei Schroders. „Die Entwicklung der Zinserwartungen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt und baut sich vor allem über steigende Energiepreise auf“, stellt Sarah Schalück, Client Portfolio Managerin der Apo Bank in Bezug auf die Notenbanker fest. „Bei hoher Inflation wollen sie die Zinsen eher erhöhen, nicht senken. Höhere Zinsen könnten jedoch die Stagnation weiter verschärfen. Bei einer Zinssenkung könnte die Inflation weiter ansteigen. Es gibt keine einfachen Antworten“, meint auch Duncan Lamont, Leiter Strategisches Research bei Schroders.

Die Zinsen könnten also erstmal hoch bleiben. „Auf der EZB-Konferenz hat EZB-Präsidentin Lagarde die Reaktionsfunktion der Notenbank nochmals verdeutlicht: Nicht der Energiepreisschock an sich ist entscheidend, sondern die sich daraus ergebenden möglichen Zweitrundeneffekte für die Inflation. Vor diesem Hintergrund erwarten wir keine geldpolitischen Schnellschüsse der EZB. Abwarten ist für uns derzeit immer noch die beste Option“, erklärt Kastens. Die Wahrscheinlichkeit solcher Zweitrundeneffekte steigt, wenn der Krieg im Nahen Osten noch länger anhält.

In der aktuellen Gemengelage steigt die Wahrscheinlichkeit einer sogenannten Stagflation, der Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wachstum.

Warum kann Stagflation ein Problem sein?

„Schwaches Wachstum belastet den Umsatz, weil Unternehmen und Verbraucher ihre Ausgaben einschränken. Hohe Inflation verschärft das Problem. In einer florierenden Konjunktur können Unternehmen gestiegene Kosten an die Verbraucher weitergeben. Bei schwacher Nachfrage gelingt das kaum. Stattdessen geraten die Gewinnmargen unter Druck, was die Ergebnisse weiter belastet“, so Lamont. Für den Aktienmarkt ist das grundsätzlich eher negativ. „Auf Grundlage von Daten seit 1926 lag die mittlere reale Jahresrendite in einem Stagflationsjahr bei etwa null Prozent. Das ist weniger, als Anleger langfristig von Aktien erwarten“, führt Lamont aus. In etwa der Hälfte dieser Jahre haben Aktien laut Lamont eine positive Realrendite. Wenn diese positiv war, lag sie demnach im Durchschnitt bei rund +16 Prozent. Der Vollständigkeit halber: In Jahren mit negativen Renditen betrug der Durchschnitt nach der Erhebung von Schroders –14 %.

Warum viele Anleger zu spät reagieren

Ein zentraler Punkt ist die zeitliche Verzögerung. Die Auswirkungen steigender Ölpreise entfalten sich nicht sofort, sondern in mehreren Phasen. Erst steigen Energiepreise direkt, dann folgen verzögert höhere Preise für Güter und Dienstleistungen. Das führt dazu, dass viele Privatanleger erst reagieren, wenn die Inflation bereits sichtbar ist und die Märkte sich längst angepasst haben. In der Praxis bedeutet das häufig, dass Entscheidungen genau zum ungünstigsten Zeitpunkt getroffen werden.

Märkte hingegen preisen solche Entwicklungen früher ein. Das erklärt, warum Anleihen oft schon fallen, bevor Inflation offiziell steigt, und warum bestimmte Aktiensektoren früh reagieren.

Was jetzt emotional schwierig wird

Gerade in solchen Phasen steigt der Druck auf Privatanleger. Das Depot schwankt stärker, Nachrichten sind negativ und gleichzeitig steigen die Kosten im Alltag.