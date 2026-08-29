Ausbildungsstart 2026: Bis zu 159.000 Euro Unterschied beim Altersvorsorgedepot

Zum Ausbildungsstart lohnt sich ein Blick aufs neue Altersvorsorgedepot – und vor allem auf die Kostenquote deines Anbieters.

Mit dem Ausbildungsstart im September bekommen viele junge Menschen zum ersten Mal ein regelmäßiges eigenes Einkommen. Und fast genauso schnell ist es auch wieder verplant: Miete, Handyvertrag, Bahnticket, das erste eigene Auto vielleicht. Fürs Sparen bleibt da gefühlt wenig übrig – und Altersvorsorge klingt für 18-Jährige ohnehin nach einem Problem der fernen Zukunft. Genau dieser Gedanke kann sich aber als teurer Fehler erweisen. Denn beim Vermögensaufbau zählt weniger, wie viel du am Monatsende zurücklegst, sondern vor allem, wie früh du damit anfängst.

Beginne mit dem Ausbildungsstart mit dem Sparen

„Der teuerste Satz, den ein 18-Jähriger sagen kann, lautet: ‚Ich fange mit dem Sparen an, wenn ich mehr verdiene.‘ Am Kapitalmarkt ist ein früher Einstieg häufig wichtiger als eine hohe Sparrate. Wer mit dem ersten Gehalt einen kleinen, aber regelmäßigen Betrag zurücklegt, schafft früh eine Sparroutine und gibt seinem Geld Jahrzehnte, um zu wachsen“, sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des Online-Brokers XTB.

25 Euro schlagen 100 Euro: ein Rechenbeispiel

Wie groß der Zeitvorteil ausfallen kann, zeigt ein vereinfachtes Beispiel aus einer aktuellen XTB-Analyse: Azubi Anna beginnt mit 18 Jahren und legt bis zu ihrem 67. Geburtstag monatlich 25 Euro zurück. Bei einer angenommenen Rendite von 7,2 Prozent pro Jahr – in etwa der langfristigen Durchschnittsrendite des MSCI World – zahlt sie über die Jahre insgesamt 14.700 Euro ein. Rechnerisch könnten daraus rund 112.000 Euro werden.

Übrigens: Immer noch wird der MSCI World als Benchmark gewählt, doch es geht wesentlich breiter. Jüngst kam der breiteste Welt-ETF heraus: Vanguard startet extrem breiten Welt-ETF für nur 0,07 % TER.

Thomas will ebenfalls fürs Alter vorsorgen, wartet damit aber bis 40. Um das aufzuholen, legt er monatlich 100 Euro zurück, also viermal so viel wie Anna. Bis 67 zahlt er insgesamt 32.400 Euro ein – mehr als das Doppelte von Anna. Trotzdem kommt er im selben Modell nur auf rund 94.000 Euro Endvermögen.

Anna zahlt also weniger als die Hälfte ein und liegt am Ende trotzdem vorn. Ihr Vorteil: 22 zusätzliche Jahre, in denen der Zinseszinseffekt arbeiten konnte. Erträge bleiben investiert und erwirtschaften in den Folgejahren selbst wieder neue Erträge – ein Effekt, der anfangs kaum auffällt, sich über Jahrzehnte aber deutlich bemerkbar macht.

Hinweis: Es handelt sich um eine vereinfachte Modellrechnung auf Basis einer historischen Durchschnittsrendite. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge.

ETF oder Einzelaktie – und was, wenn das Geld knapp ist?

Für den Einstieg musst du dir keine komplizierten Portfolio-Gedanken machen. Ein ETF bildet einen Index nach und verteilt dein Geld automatisch auf viele Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen – teils mehrere Hundert oder Tausend auf einmal. Das senkt deine Abhängigkeit von einzelnen Aktien.

Bei Einzelaktien beteiligst du dich dagegen gezielt an einem bestimmten Unternehmen. Läuft es gut, profitierst du unmittelbar – läuft es schlecht, trifft dich das aber auch direkt. Einzelaktien bieten also mehr Chancen, aber auch ein höheres unternehmensspezifisches Risiko. Über so genannte Teilaktien (Fractional Shares) lassen sich mittlerweile auch Bruchteile teurer Aktien oder ETF-Anteile kaufen, sodass sich selbst kleine Sparbeträge streuen lassen.

„Für Einsteiger gilt: lieber einfach und verständlich als vermeintlich besonders clever. Ein breit gestreuter ETF kann daher für die meisten ein guter Ausgangspunkt sein. Wer zusätzlich einzelne Aktien auswählt, sollte wissen, warum er sich an einem Unternehmen beteiligt und auch mit stärkeren Kursschwankungen umgehen können“, erklärt Chrzanowski.