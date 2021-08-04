5 ETFs für konservative Anleger, die perfekt in jedes Portfolio passen

Ihnen ist der langfristige Werterhalt Ihres Vermögens wichtig? Und dennoch möchten Sie solide Renditen erzielen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir stellen Ihnen 5 ETFs vor, die sich perfekt für jedes Portfolio eignen.

Muss es immer der schicke Technologie-ETF sein, um Geld erfolgreich anzulegen? Absolut nicht! Auch ohne Nervenkitzel sind starke Ergebnisse an der Börse möglich. Am Ende des Tages kommt es beim Vermögensaufbau darauf an, dass Sie langfristig gute Renditen erzielen.

In diesem Beitrag stelle ich Ihnen 5 ETFs vor, die jeder ETF-Anleger kennen sollte. Unter den 5 ETFs befinden sich übrigens auch Aktien-ETFs. Aber auch Gold und Staatsanleihen sind vertreten. Die 5 ETFs wirken zunächst nicht so attraktiv wie die neuen brandheißen Themen-ETFs, die aktuell im Wochentakt auf den Markt gespült werden, bieten jedoch großartige Chancen, um langfristig Vermögen aufzubauen.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A1XB5U)

Der MSCI World ist ein absoluter Klassiker unter den ETFs. Mit derzeit über 1.600 enthaltenen Unternehmen, deckt der Index einen Großteil der globalen Marktkapitalisierung von Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Der US-Markt bildet mit knapp 60 Prozent einen regionalen Schwerpunkt. Zu den größten Positionen gehören die Technologieriesen Apple, Facebook, Microsoft und Amazon.

Für mich gehört ein MSCI World ETF in jedes breit diversifizierte ETF-Portfolio. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 12,37 Prozent seit seiner Auflage (2014) hat dieser gerade europäische Indizes weit hinter sich gelassen. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,19 Prozent und ist demnach sehr günstig. Der US-Fokus wurde in der Vergangenheit oftmals kritisiert, was aus meiner Sicht zu kurz gedacht ist. Die Mehrheit der Unternehmen im Index sind international aufgestellt. Die globale Verflechtung der Geschäftsmodelle gleicht die regionale Konzentration und auch etwaige Währungsrisiken aus.

Eine spannende Statistik habe ich noch für Sie: Wer seit der Auflage in den 70er Jahren mindestens 15 Jahre im MSCI World investiert war, hat nie einen Verlust erzielt. Die durchschnittliche Rendite seit seiner Auflage (des Index, nicht des ETFs) liegt bei rund sieben Prozent.