Arten der Renditeberechnung

Die Rendite ist eine der wichtigsten Kennzahlen für jede Geldanlage. Sie zeigt, wie erfolgreich eine Investition war, indem sie den Gewinn zum eingesetzten Kapital ins Verhältnis setzt. Auf diese Weise wird der Erfolg deiner Geldanlage messbar und vergleichbar. Unabhängig davon, um welche Anlageform, also z.B. ETFs, Aktien, Anleihen oder Immobilien, es sich handelt.

Doch die Renditeberechnung ist nicht einheitlich: Es gibt verschiedene Arten der Berechnung, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Die Resultate können wiederum jeweils etwas anderes aussagen und können dadurch schließlich zu unterschiedlichen Schlüssen führen.

In diesem Ratgeber erklären wir dir die wichtigsten Methoden, zeigen dir anhand von Beispielen, wie sie funktionieren, geben dir praktische Tools zur Renditeberechnung an die Hand und zeigen dir übersichtlich, welche Berechnungsmethoden für welche Anlageformen am besten geeignet sind.