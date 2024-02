Zinsrechner

Bestimme einfach den Wert des Anfangskapitals, den Zinssatz, die Ansparzeit, die Zinsauszahlung sowie die Methode der Renditeberechnung. Du kannst auch die Steuer und den Sparerfreibetrag in die Berechnung einbeziehen. Klicke dazu einfach das Kästchen „Steuer“ an. Das Ergebnis wird dann in einer Grafik dargestellt. Über diese Grafik kannst du den Wertzuwachs über die Laufzeit verfolgen.