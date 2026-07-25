Altersvorsorgedepot für Selbstständige

Bei der Riester-Rente waren viele Selbstständige von der direkten Förderung ausgeschlossen. Wer nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert war, konnte Zulagen meist nur mittelbar über einen förderberechtigten Ehepartner erhalten. Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) ändert sich das: Künftig können auch Selbstständige und Freiberufler direkt von staatlicher Förderung profitieren – unabhängig davon, ob sie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist besonders relevant für alle, die ihre Altersvorsorge weitgehend selbst organisieren müssen.

In diesem Ratgeber erfährst du, wer als Selbstständiger förderberechtigt ist, wie hoch die Förderung ausfällt und wann sich das AVD gegenüber Rürup oder einem freien ETF-Depot lohnt.

Die allgemeinen Grundlagen findest du im Überblick Altersvorsorgedepot, alle Details zur Förderhöhe unter Altersvorsorgedepot-Förderung.