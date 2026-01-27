In Immobilien investieren

Für viele Anleger gelten Immobilien als wertstabile Kapitalanlage und wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Sie werden oft sogar als Betongold bezeichnet. Ob Eigenheim, Anlageimmobilie, Immobilienfonds oder ETFs: Die Möglichkeiten in Immobilien zu investieren sind heute zahlreich. Doch nicht jede Investition lohnt sich gleichermaßen.

Kaufpreis, Finanzierung, Lage, Rendite, Risiken und Alternativen müssen bei Direktinvestitionen sorgfältig abgewogen werden. Auch Kosten, wie Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Handwerkerkosten, Provisionen für Makler oder die Gebühren für einen Notar, sind zu berücksichtigen. Und bei indirekten Immobilien-Investments spielen wiederum Themen wie Liquidität, Anlageform oder Transparenz eine wichtige Rolle. Kurzum: Das Investieren in Immobilien ist komplex.

Dieser Artikel gibt deshalb einen umfassenden Überblick über Immobilieninvestments, erklärt die wichtigsten Anlageformen, zeigt Chancen und Nachteile auf und hilft dabei, die zu den eigenen Zielen passende Form der Geldanlage mit Immobilien zu finden.