Zweites Halbjahr 2026: Diese Anlagestrategie könnte sich jetzt auszahlen

Geopolitik, Inflation und KI. Warum Diversifikation jetzt wichtiger denn je ist – und wie Anleger ihre Anlagestrategie optimal im Blick behalten.

Trotz jüngstem Allzeithoch beim Dax dürften die Börsen auch in der zweiten Jahreshälfte 2026 in einem anspruchsvollen Umfeld bleiben. Zwar gehen viele Experten davon aus, dass eine globale Rezession vermieden werden kann, doch geopolitische Spannungen, eine schwankende Inflation und politische Unsicherheiten könnten die Kapitalmärkte weiterhin beschäftigen. Für Privatanleger bedeutet das vor allem eines: Ruhe bewahren, langfristig investieren und das Portfolio breit diversifizieren.

Ölpreis und Inflation: Die Lage entspannt sich

Ein Hoffnungsschimmer kommt vom Ölmarkt. Nachdem der Konflikt im Nahen Osten die Energieversorgung zeitweise stark belastet hatte, hat sich die Lage schneller entspannt als erwartet. „Seit dem Hoch von 118 US-Dollar je Barrel Brent Ende April ist der Preis um rund ein Drittel gefallen. Prognosen von Energieknappheit und Ölpreisen über 150 US-Dollar haben sich nicht bestätigt. Damit lagen zahlreiche Experten trotz plausibler Berechnungen daneben. Inzwischen gilt für 2027 sogar ein Ölüberschuss als möglich“, sagt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Nach Einschätzung von J.P. Morgan Asset Management könnte sich der Ölmarkt in den kommenden Monaten sogar wieder zu einem Überschussmarkt entwickeln. Sinkende Energiepreise würden den Inflationsdruck verringern und den Spielraum der Notenbanken für weitere Zinserhöhungen begrenzen – ein positives Signal für Aktien- und Anleihemärkte. „Die Aussichten für die Aktienmärkte sind unserer Ansicht nach weiter gut“, meint auch DWS-Chefanlagestratege Vincenzo Vedda.

Geopolitik bleibt der größte Unsicherheitsfaktor

Dennoch bleibt Vorsicht geboten. Das Amundi Investment Institute erwartet zwar eine schrittweise Entspannung im Nahen Osten und eine Stabilisierung der Weltwirtschaft, warnt jedoch vor anhaltenden geopolitischen Risiken, steigenden Staatsausgaben und einer Inflation, die über den Zielwerten der Notenbanken liegen könnte.

Breite Diversifikation statt hektischer Umschichtungen

Für Anleger spricht deshalb vieles gegen kurzfristige Richtungswechsel. Stattdessen empfehlen die Experten eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen. Das geht am einfachsten mit einem breiten ETF, erfahre also gleich mehr über das Investieren in Welt-ETFs.

Chancen sehen sie nicht nur bei den großen KI-Unternehmen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Halbleitern über Energie und Infrastruktur bis hin zu Robotik und industriellen Anwendungen. Auch Europa könnte durch höhere Investitionen in Verteidigung, Energieversorgung und Infrastruktur profitieren.