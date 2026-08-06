„Heiliger Amumbo“ 2.0? Scalable Capital startet gehebelten Welt-ETF für Trader

Scalable Capital bringt Europas ersten zweifach gehebelten Welt-ETF auf den Markt. Was Anleger über Chancen und Risiken wissen müssen.

Mit dem Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX2SC) erweitert Scalable Capital sein ETF-Angebot um ein Produkt auf den MSCI ACWI, das vor allem erfahrene Anleger ansprechen dürfte. In der Community hat der neue Fonds mit dem Spitznamen „Scalumbo“ schnell Vergleiche mit dem sogenannten „Heiligen Amumbo“ hervorgerufen – jenem beliebten doppeltgehebelten ETF auf den MSCI USA, der sich insbesondere in sozialen Netzwerken eine treue Anhängerschaft aufgebaut hat. Beim „Heiligen Amumbo“ handelt es sich um den Amundi Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (WKN: A0X8ZS). Dazu gibt es auch ein entsprechendes Produkt auf den MSCI World: Amundi MSCI World (2X) Leveraged UCITS ETF (WKN: ETF888).

Jetzt auch mit Hebel auf einen MSCI ACWI Welt-ETF

Der entscheidende Unterschied: Während der „Heilige Amumbo“ ausschließlich auf den US-Aktienmarkt setzt, investiert der neue Scalable-ETF, der in Zusammenarbeit mit Xtrackers entstand, weltweit. Er bildet den MSCI ACWI Leveraged 2X Select Index Daily nach und bietet damit ein zweifach gehebeltes Engagement in rund 2.460 Unternehmen aus 47 Industrie- und Schwellenländern.

Erster gehebelter MSCI ACWI ETF in Europa

Nach Angaben von Scalable Capital handelt es sich um den ersten und bislang einzigen zweifach gehebelten ETF auf den MSCI AC World Index in Europa. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,45 Prozent pro Jahr, was aufgrund der Komplexität des Produkts über dem liegt, was globale ETFs ansonsten aufrufen. Zum Vergleich: Der „Heilige Amumbo“ zieht laufende Kosten von 0,50 Prozent nach sich. Der gehebelte MSCI-World-ETF ist mit 0,60 Prozent noch etwas teurer.

Vergleich der 2x-Hebel-ETFs

Scalable AC World Leveraged Amundi MSCI World (2X) Amundi MSCI USA (2X) („Heiliger Amumbo“) Marktabdeckung Welt inkl. Schwellenländer (ca. 2.460 Aktien) Industrieländer weltweit (ca. 1.300 Aktien) USA Hebel 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt 2x, täglich zurückgesetzt TER 0,45 % 0,60 % 0,50 % Abbildung synthetisch synthetisch synthetisch Besonderheit Erster 2x-ETF auf den MSCI ACWI in Europa Weltweite Industrieländer ohne Schwellenländer Kultstatus als „Heiliger Amumbo“, Fokus auf den US-Markt Quelle: extraETF.com

Wieso kam es zu diesem neuen Produkt?

„Es gibt einen klaren Bedarf bei aktiven und erfahrenen Anlegerinnen und Anlegern, globale Marktbewegungen gezielter zu nutzen“, sagt Jannik Klasing, Leiter des Bereichs Investment Management bei Scalable Capital. „Nach dem Erfolg unseres Welt-ETFs erweitern wir unser Angebot und bieten aktiven Investorinnen und Investoren nun die Möglichkeit, breit gestreut gehebelt zu investieren.“ Bei dem von Klasing angesprochenen Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF (WKN: DBX1SC) handelt es sich um ein Produkt, das teilweise synthetisch, teilweise physisch abbildet, was langfristig Kostenvorteile schaffen soll.

Auch Xtrackers, die ETF-Marke der DWS, sieht Potenzial. „Wir sehen eine hohe Nachfrage nach innovativen ETF-Lösungen. Mit dem zweiten gemeinsamen Produkt mit Scalable Capital bieten wir Anlegerinnen und Anlegern nun einen effizienten Zugang zu einer gehebelten Weltaktien-Strategie“, erklärt Ferat Öztürk, Leiter Digitaler Vertrieb EMEA bei Xtrackers. Der ETF wird synthetisch mittels besicherter Swaps repliziert und ist als UCITS-ETF in Luxemburg aufgelegt. Steuerlich für dich relevant: Für deutsche Anleger gilt die 30-prozentige Teilfreistellung.