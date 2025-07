MSCI World vs. FTSE All-World

Bisher war die Wertentwicklung des MSCI World und FTSE All-World langfristig sehr ähnlich. In Boomphasen der Schwellenländer kann der FTSE All-World allerdings besser abschneiden, da er 10 % Schwellenländer enthält. Marktphasen in denen entweder Industrieländer oder Schwellenländer besser laufen, gab es in der Vergangenheit häufig und sind auch in der Zukunft möglich, aber nicht prognostizierbar.