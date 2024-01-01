Geldanlage: Spannende ETFs für den Jahresstart 2024

Das Jahr ist noch jung. Vielleicht bist auf der Suche nach ein paar spannenden Ideen für die Geldanlage 2024. Wir stellen dir drei ETF-Kandidaten vor.

Das makroökonomische Umfeld war sicher schon einmal besser für Investitionen an der Börse. Aber das war es in der Vergangenheit eigentlich immer und trotzdem hat sich ein hoher Aktienanteil im Depot langfristig immer ausgezahlt. Laut einer Studie der Blackrock-Tochter iShares gibt es auch für das Jahr 2024 durchaus Potenzial für die Anlageklassen Aktien und Anleihen.

Das ist bei der Geldanlage 2024 zu erwarten

Ein wesentlicher Grund für diese Einschätzung ist, dass sich das gesamte Nettovermögen aller Geldmarktfonds in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als 8,3 Billionen US-Dollar verdoppelt hat. Die Experten des weltgrößten ETF-Anbieters rechnen zwar erst in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen, weisen aber darauf hin, dass sich Aktien- und Rentenmärkte in der Vergangenheit gerade in Zeiten von Zinspausen besonders gut entwickelt haben. Hinzu kommt eine weitere Normalisierung der Zinsstrukturkurve, die kurzfristige Liquidität zunehmend unattraktiv macht.