Geldanlage: Spannende ETFs für den Jahresstart 2024
Das Jahr ist noch jung. Vielleicht bist auf der Suche nach ein paar spannenden Ideen für die Geldanlage 2024. Wir stellen dir drei ETF-Kandidaten vor.
Das makroökonomische Umfeld war sicher schon einmal besser für Investitionen an der Börse. Aber das war es in der Vergangenheit eigentlich immer und trotzdem hat sich ein hoher Aktienanteil im Depot langfristig immer ausgezahlt. Laut einer Studie der Blackrock-Tochter iShares gibt es auch für das Jahr 2024 durchaus Potenzial für die Anlageklassen Aktien und Anleihen.
Das ist bei der Geldanlage 2024 zu erwarten
Ein wesentlicher Grund für diese Einschätzung ist, dass sich das gesamte Nettovermögen aller Geldmarktfonds in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als 8,3 Billionen US-Dollar verdoppelt hat. Die Experten des weltgrößten ETF-Anbieters rechnen zwar erst in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen, weisen aber darauf hin, dass sich Aktien- und Rentenmärkte in der Vergangenheit gerade in Zeiten von Zinspausen besonders gut entwickelt haben. Hinzu kommt eine weitere Normalisierung der Zinsstrukturkurve, die kurzfristige Liquidität zunehmend unattraktiv macht.
Für die Aktienmärkte sieht iShares drei Hauptrisiken, die vor allem die Verbrauchernachfrage betreffen. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte und die Arbeitslosenquote haben sich zuletzt negativ entwickelt, die Zahlungsrückstände bei Verbraucherkrediten sind gestiegen und die Sparquoten der privaten Haushalte sind zuletzt deutlich gesunken. Wie so oft liefert die Makroökonomie gute Argumente für eine positive oder negative Entwicklung, aber erst der Blick in den Rückspiegel zeigt, welche Sichtweise richtig ist.
Die Chance bei der Geldanlage in Small-Caps
Dieses uneinheitliche Bild setzt sich auch bei den Small Caps fort. Auf der einen Seite rät iShares aufgrund der unklaren Finanzierungsbedingungen zur Vorsicht. Auf der anderen Seite sehen die Experten gerade bei früher als erwarteten Zinssenkungen eine Outperformance der Small Caps gegenüber dem breiten Markt. Dazu würden die derzeit günstige Bewertung und die Untergewichtung dieser Aktienklasse beitragen.
Mit dem L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF (WKN: A0Q8NE) können risikobewusste Anlegerinnen und Anleger auf einen Index setzen, der bei seiner Zusammensetzung bewusst Qualitätskriterien berücksichtigt. Dazu gehören Gewinnvolatilität, Verschuldungsgrad und Gesamtkapitalrentabilität. Diese Unternehmen sollten auch im aktuellen Umfeld deutlich weniger Finanzierungsprobleme haben.
In der langfristigen Betrachtung seit 2013 ist der L&G ETF zwar aufgrund der schwachen Performance im Jahr 2023 hinter vergleichbare Produkte auf den MSCI World zurückgefallen, im Vergleich zum SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A1W56P) schneidet er aber immer noch besser ab. Bei günstigen Rahmenbedingungen besteht also durchaus Aufholpotenzial. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,3 Prozent erscheint der ETF zudem nicht zu teuer.
Breit gestreut in Anleihen
Bei Anleihen sieht iShares vor allem Chancen am „Bauch der Kurve“ im Laufzeitenbereich von drei bis sieben Jahren, um sich höhere Zinsen zu sichern. Mit dem iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (WKN: A0RGEQ) können Anleger breit gestreut in den internationalen Rentenmarkt mit guter Bonität investieren. Die Diversifizierung mit 13.500 Positionen erlaubt Stabilität selbst in volatilen Märkten. Rund 40 Prozent des Portfolios sind in den USA investiert, gefolgt von Japan mit 11 Prozent und China mit 10 Prozent.
Die optionsbereinigte Duration liegt bei 6,57 Jahren und die Effektivverzinsung beläuft sich auf 3,83 Prozent. Mit diesen Eigenschaften sollte der ETF zu den Gewinnern gehören, wenn die Renditen für Neuemissionen sinken. Schließlich reagieren die bestehenden Anleihen mit Kursgewinnen, um diesen Einfluss auszugleichen. Die Gesamtkostenquote fällt zudem mit 0,1 Prozent erfreulich niedrig aus.