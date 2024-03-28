Die nächste Zündstufe – so profitierst du von der Rekord-Dividenden-Saison

Dein Weg zum Dividenden-Investor: Wir zeigen dir, wie du passende Einzelwerte findest, welche Tools dich effizient unterstützen und welche ETFs ins Depot gehören.

Die Dividenden-Saison steht vor der Tür. Und egal, wie man zu den Ausschüttungen steht: Es gibt sehr gute Nachrichten. Denn erneut warten Rekordwerte in Europa und Deutschland auf Anlegerinnen und Anleger. Rund 55 Milliarden Euro zahlen allein die Dax-40-Unternehmen im Jahr 2024 an Dividenden laut einer Deka Bank-Studie aus. In Europa sind es gemessen am MSCI Europe sogar 433 Milliarden Euro.

Im folgenden Artikel möchten wir dir zeigen, was es mit der Dividende konkret auf sich hat, welchen Mehrwert sie im Depot leistet und wie du anhand eines einfachen Schemas passende Dividendenwerte finden kannst. Exemplarisch stellen wir dir eine kleine Auswahl an Dividenden-ETFs vor. Weitere Anlage-Optionen und noch mehr Informationen zu Strategien und zur steuerlichen Behandlung der Ausschüttungen findest du auch in unserem heute erscheinenden Extra-Magazin.

Dividenden: Ein kontroverses Thema einfach erklärt

Wenn es um Dividenden geht, wird es schnell ideologisch. Die Lager spalten sich in Dividenden-Fans und solche, denen die Ausschüttungen ein Graus sind. Dabei zahlen sehr viele Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionärinnen und Aktionäre aus. Wer in ETFs anlegt, wird ohnehin stets mit Dividenden bedacht, egal, ob ausgeschüttet oder die Dividende wiederangelegt wird.

Doch warum gibt es diese zwei Lager? Das hat mit der Funktion der Dividende zu tun. Denn die Ausschüttungen sind ein Teil des jährlichen Gewinns. Wird hiervon etwas an das Aktionariat ausgezahlt, steht dieser Betrag dem Unternehmen nicht mehr zur Verfügung. Das kann Probleme nach sich ziehen. Denn um erfolgreich zu sein, muss das Unternehmen wachsen und seine Strategie umsetzen. Hierfür braucht es Geld; beispielsweise um neue Standorte zu eröffnen, neue Märkte zu erschließen oder an neuen Produkten zu arbeiten. Fehlt die notwendige Liquidität, kann es seine Wachstumsstrategie nicht finanzieren, stagniert womöglich in seiner Entwicklung und Investorinnen und Investoren verlieren das Interesse.

Ein Konzern schüttet bereits seit 1807 aus

Aus diesem Grund gibt es Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Häufig handelt es sich um junge und/oder kleine Konzerne, die am Anfang ihres Wachstumszyklusses stehen. Sie haben einen hohen Kapitalbedarf, um ihre Vision zu verfolgen. Damit ihnen das gelingt, behalten sie den Gewinn lieber ein. Unternehmen, die keine Dividende zahlen sind also nicht notwendigerweise geizig. Sie stehen eher an einem anderen Punkt in ihrer Entwicklung und wollen mit dem Gewinn ihre Ideen und das künftige Wachstum finanzieren.

Daher argumentieren Dividendenskeptikerinnen häufig, dass auszahlenden Unternehmen nichts Besseres mit dem Gewinn einfallen würde, als mit ihm die Aktionärinnen und Aktionäre zu verwöhnen. Dividendenskeptiker sehen das Geld lieber im Unternehmen und wünschen sich, dass es wertsteigernd für den Unternehmenserfolg eingesetzt wird. Das Argument lässt sich nicht pauschalisieren. Denn schließlich sind Dividendenzahler nicht per se visions- und erfolglose Konzerne. Viele Unternehmen, die bereits seit vielen Jahren zahlen – der älteste Dividendenzahler York Water schüttet bereits seit 1807 aus – verfügen über bewährte Geschäftsmodelle und eine etablierte Marktstellung. Kurzum: Sie können sich die Auszahlung leisten und haben meist einen geringeren Kapitalbedarf als junge Wachstumsunternehmen.

4 Faktoren für passende Dividendenwerte

Solltest du dich für Dividendenwerte interessieren, gibt es hier vier entscheidende Faktoren, die dir bei der Suche nach passenden Werten helfen: