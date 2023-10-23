Diese ETF-Portfolios kannst du ganz einfach nachbauen

Willst du endlich deine Finanzen sortieren? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir stellen dir drei ETF-Portfolios vor.

Wenn der Finanzinteressierte an ein ETF-Portfolios denkt, erinnert er sich zeitgleich an die zahlreichen Strategien und Vorschläge der Finanzindustrie. Dabei kann der Anleger zeitweise, mit der Vielzahl an Möglichkeiten und teilweise überzogenen „Versprechungen“ überfordert sein. Hinzu kommen mittlerweile unzählige Robo-Advisors, die für den Anleger automatisch agieren. Ein Nachteil: erhöhte Kosten und keine individuelle Entscheidungsgewalt.

Die ETF-Portfolios – einige Möglichkeiten

Für Anleger, die ihre Gesamtkostenquote niedrig halten möchten, um ihre Nettorendite zu maximieren, können Weltportfolios mittels ETFs eigenständig und unkompliziert nachgebildet werden. Folgend gibt es einige interessante Angebote renommierter Finanzexperten. Alle Portfolios lassen sich mit ETFs nachbauen und ordnen sich dem rein passiven Ansatz unter. Das typische 1-ETF oder 2-ETF Weltportfolio sind vielen aus den vorherigen Ausgaben bekannt. Im Folgenden einige Beispiele einfach zu gestaltende ETF Portfolios unter Einbeziehung von Anleihen oder Geldmarktwerten. Auch halten wir für Dividendeninvestoren eine interessante Zusammenstellung für eine monatliche Ausschüttung bereit.