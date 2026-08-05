Deutschland: AAA-Rating in Gefahr? Das bedeutet es für deinen Anleihe-ETF

Ein Blick auf Frankreich zeigt die Größenordnung: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte Ende Mai 2026 mit rund 3,06 Prozent, die vergleichbare OAT (Französische Staatsanleihe) mit rund 3,75 Prozent – ein Aufschlag von knapp 70 Basispunkten, den sich Frankreich seit seiner Herabstufung „erkauft“. Bei Deutschlands Schuldenstand von rund 2,7 Billionen Euro würde schon eine Verschiebung um wenige Basispunkte spürbare Mehrkosten im Bundeshaushalt bedeuten.

Was passiert mit bestehenden Bundesanleihen?

Steigen nach einer Abstufung die Marktrenditen, fallen im Gegenzug die Kurse bereits ausgegebener Anleihen – ältere, niedrig verzinste Papiere werden weniger attraktiv. Wie stark der Kurs reagiert, hängt vor allem von der Restlaufzeit ab: Lang laufende Anleihen reagieren deutlich empfindlicher als kurz laufende.

Wer eine einzelne Anleihe bis zur Fälligkeit hält, für den sind zwischenzeitliche Kursschwankungen meist wenig relevant – Zins und Nennwert werden trotzdem gezahlt, solange Deutschland zahlungsfähig bleibt. Bei Anleihe-ETFs ist das anders.

Darum können Anleihe-ETFs zunächst unter Druck geraten

Ein Anleihe-ETF hält viele Papiere und tauscht regelmäßig aus, was nicht mehr zum Index passt – anders als eine einzelne Anleihe hat er also keinen festen Rückzahlungstermin. Steigen die Renditen, sinkt zunächst der Wert der bereits gehaltenen Papiere, was sich in fallenden ETF-Kursen zeigt. Besonders anfällig sind Produkte mit langer Laufzeit bzw. hoher Duration.

Langfristig hat ein Zinsanstieg aber auch eine positive Seite: Der ETF reinvestiert auslaufende Anleihen und Erträge zunehmend in höher verzinste Papiere, was die laufende Rendite steigert. Kurzfristig belastend, langfristig oft ertragssteigernd.

Nicht jeder Anleihe-ETF wäre gleich stark betroffen

Entscheidend ist die tatsächliche Zusammensetzung: Ein ETF auf lang laufende Bundesanleihen wäre unmittelbar betroffen, bei einem breiten Eurozone-Staatsanleihen-ETF hängt es vom Deutschland-Gewicht ab. Bei globalen Anleihe- oder Unternehmensanleihen-ETFs ist der direkte Effekt geringer – indirekte Folgen über Marktzinsen, Eurokurs oder Finanzierungskosten europäischer Unternehmen sind aber möglich.

Prüfen solltest du:

Anteil deutscher Staatsanleihen

durchschnittliche Laufzeit und Duration

Kreditqualität der Emittenten

Verteilung auf Staaten und Unternehmen

Fremdwährungsrisiken und Währungsabsicherung

Je länger die Duration, desto stärker reagiert ein ETF auf Zinsänderungen – relevant vor allem, wenn du das Geld kurzfristig brauchst. Solltest du Geld parken wollen, bietet sich auch Tagesgeld an. Zum Tagesgeld-Vergleich.

Was frühere Herabstufungen gezeigt haben

Als Fitch 2023 die USA von AAA auf AA+ abstufte, war das nach S&P (2011) bereits die zweite der drei großen Ratingagenturen, die den USA die Bestnote entzog. Nur Moody’s hielt noch am AAA fest – bis auch diese Agentur die USA 2025 herabstufte. Trotzdem blieben US-Staatsanleihen die liquidesten der Welt, die Marktreaktion war moderat, weil die Schritte weitgehend erwartet worden waren.

Deutlicher war die Reaktion bei Frankreich: Fitch senkte die Bonität im September 2025 von AA- auf A+, begründet mit Haushaltskrise und politischer Instabilität. Die Abstufung war größtenteils eingepreist, dennoch bleibt der Renditeaufschlag gegenüber Deutschland seither strukturell erhöht – ein Zeichen, dass die Folgen einer Abstufung dauerhaft wirken, nicht nur als einmaliger Kurssprung.

Deutschland liegt mit 63,5 Prozent Schuldenquote weit unter den Werten, die bei Frankreich oder den USA zur Abstufung führten. Entscheidend ist ohnehin nicht die absolute Höhe, sondern der Trend und ein glaubwürdiger Konsolidierungspfad.

Warum hektische Verkäufe meist keine gute Idee sind

Eine erwartete Abstufung dürfte teilweise schon vor der offiziellen Entscheidung in den Kursen stecken, da Märkte Wirtschafts- und Haushaltsdaten laufend einpreisen. Kommt sie wie erwartet, bleibt die Marktreaktion meist überschaubar – auch AA+ steht noch für sehr hohe Bonität.

Für langfristige Anleger zählen die tatsächliche Zinsentwicklung, die ETF-Zusammensetzung und der eigene Anlagehorizont mehr als die Schlagzeile. Ein vorschneller Verkauf realisiert Verluste, obwohl höhere Renditen langfristig neue Ertragschancen eröffnen. Ernsthafter wäre erst eine Serie mehrerer Abstufungen – ein Zeichen, dass Deutschland die Schuldenquote nicht stabilisieren kann und das Marktvertrauen nachhaltig sinkt.

Solche Anleihe-ETFs sind für dich interessant

Du solltest Anleihen ins Depot nehmen, wenn du einen relativ risikoarmen Anteil haben möchtest. Das Ziel könnte sein, beruhigter schlafen zu können oder in schwachen Börsenphasen Aktien nachkaufen zu können. Wirklich risikoarm ist diese Komponente aber vor allem dann, wenn es sich um in Euro lautende Anleihen mit kurzer Laufzeit handelt, dabei gelten Staaten als sicherer als Unternehmen. Optional kannst du auch auf einen Geldmarkt-ETF oder Tagesgeld setzen. Jetzt alles über Geldmarkt-ETFs erfahren.