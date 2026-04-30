Deshalb ist dieser USA-ETF derzeit besser als der S&P 500

US-Aktien notieren hoch wie nie. Doch es sind nicht mehr die altbekannten Wachstumsmotoren. So profitierst du von der Rotation im S&P 500.

Neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq 100. Doch die Treiber dieser Rekordjagd haben sich gegenüber den Vorjahren deutlich verschoben. Innerhalb des Technologiesektors hat sich ein Wandel vollzogen, wie eine Analyse der Hamburger Sutor Bank sichtbar macht. Die Rotation geht so: Weg von jahrelangen Gewinnern, hin zur physischen Infrastruktur der KI-Revolution. Und auch für dich als Anleger eine interessante Erkenntnis ist, dass der Gesamtmarkt an Breite gewinnt, was schließlich in der Vergangenheit immer wieder moniert wurde. Der gleichgewichtete S&P 500 liegt so im bisherigen Jahresverlauf erstmals seit Jahren vor seiner marktkapitalisierten Variante. Wir stellen dir gleich noch einen entsprechenden ETF vor.

Gleichgewichteter S&P 500 schlägt 2026 den S&P 500

Ein Blick auf den Vergleich des klassischen, marktkapitalisierten S&P 500 mit seiner gleichgewichteten Variante (Equalweight) zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung. Während der US-Standardindex nach Zahlen der Sutor Bank im Jahr 2025 – getrieben von einer Handvoll großer Tech-Konzerne – den Equalweight-Index noch mit einer Performance von 17,9 Prozent zu 11,4 Prozent klar in den Schatten stellte, hat sich dieses Verhältnis seit Jahresbeginn 2026 gedreht. Bis Mitte April liegt der gleichgewichtete Index mit rund 5,3 Prozent vor dem klassischen S&P 500, der nur auf 3,2 Prozent kommt (Stichtag: 16.4.2026).

„Zum ersten Mal seit mehreren Jahren profitiert eine breitere Masse der US-Unternehmen stärker vom Aufschwung als die Megacap-Konzerne an der Spitze“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. „Ob sich das als dauerhafter Trend etabliert oder eine vorübergehende Gegenbewegung bleibt, wird sich zeigen. Die jüngsten Allzeithochs wurden zuletzt wieder maßgeblich von KI-getriebenen Hardware-Werten angeführt.“

Das steuern die Tech-Riesen derzeit bei

Die detaillierte Auswertung der aktuellen Performancebeiträge verdeutlicht ein intensives Tauziehen innerhalb der größten Indexpositionen. Nvidia (WKN: 918422) mit 0,65 Prozentpunkten Beitrag zur S&P-500-Performance seit Jahresbeginn, Broadcom (WKN: A2JG9Z (0,55 Prozentpunkte) und Alphabet (WKN: A14Y6H) (0,48 Prozentpunkte) fungieren weiterhin als Kraftzentren der Börsen-Rallye. Gleichzeitig liefern ehemals dominierende Namen wie Microsoft (WKN: 870747) (-0,65 Prozentpunkte Beitrag zur S&P-500-Performance seit Jahresbeginn), Tesla (WKN: A1CX3T) (-0,20 Prozentpunkte) und Apple (WKN: 865985) (-0,04 Prozentpunkte) seit Januar Verluste ab. „Dass der Gesamtmarkt dennoch neue Rekorde markiert, ist nur durch die starke Erholung der restlichen Indexmitglieder möglich“, sagt Beil. Das verdeutlicht aus seiner Sicht, dass die Phase, in der die großen Tech-Werte geschlossen stiegen, vorerst vorbei sei.

Tech-Sektor differenziert sich aus: Hardware schlägt Software

Mit Blick auf die absoluten Top-Performer des S&P 500 seit Jahresbeginn zeigt sich nach der Auswertung der Sutor Bank ein klares Muster: Hardware- und Infrastrukturunternehmen dominieren die Gewinnerliste. Treiber waren ein massiver Bedarf an Speicherkapazitäten und Netzwerkinfrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI).