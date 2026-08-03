Dax auf Allzeithoch: Sollten Anleger jetzt verkaufen und Gewinne mitnehmen?

Der Dax erreicht ein Rekordhoch. Viele Anleger denken ans Verkaufen. Warum das oft ein Fehler ist und worauf es jetzt wirklich ankommt.

Der Dax hat ein Allzeithoch erreicht und hat die 26.000-Punkte-Marke geknackt. Für viele Anleger ist das zunächst eine erfreuliche Nachricht – gleichzeitig sorgt ein Rekordstand oft für Verunsicherung. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Gewinne mitzunehmen? Schließlich sagt man doch immer so schön: Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Oder solltest du weiter investiert bleiben, es könnte ja noch schöner werden?

Die kurze Antwort lautet: Ein Allzeithoch allein ist kein Verkaufsgrund. Denn am Aktienmarkt sind Rekordstände relativ normal und gar nicht so spektakulär, wie sie zunächst klingen. Viel wichtiger ist die Frage, ob die eigene Anlagestrategie noch zu den persönlichen Zielen passt.

Neue Höchststände gehören bei Dax und Co. dazu

Viele Anleger empfinden ein Allzeithoch als Warnsignal. Dahinter steckt häufig die Sorge, dass nach einem starken Anstieg zwangsläufig eine Korrektur folgen müsse.

Ein Blick auf die Börsengeschichte zeigt jedoch ein anderes Bild. Aktienmärkte erreichen regelmäßig neue Höchststände – schließlich wachsen Unternehmen langfristig, steigern ihre Gewinne und entwickeln neue Produkte und Geschäftsmodelle. Würden Anleger bei jedem Rekord verkaufen, würden sie einen erheblichen Teil der langfristigen Rendite verpassen. So zeigt der nachfolgende Chart zu einem Dax-ETF exemplarisch, dass auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Rekordstände erreicht wurden: