Home Bias: Zu viele deutsche Aktien schaden deinem Depot

Wer in Aktien einsteigt, fängt meist mit deutschen Einzelwerten an. Was so naheliegend erscheint, ist aber ein häufiger Anlegefehler – der Home Bias.

Wenn du in ETFs investierst, hast du wahrscheinlich schon mal von Diversifikation gehört – und davon, wie wichtig es ist, dein Geld breit zu streuen. Trotzdem gibt es einen hartnäckigen Fehler, den viele Anleger machen, selbst Profis: den sogenannten Home Bias.