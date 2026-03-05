Amazon schlägt Walmart – und dominiert dein ETF-Depot stärker als du denkst
Amazon macht mehr Umsatz als Walmart. Für dich als ETF-Anleger heißt das: Der Online-Händler prägt viele Indizes – und dein Depot – stärker als du denkst.
Amazon (WKN: 906866) hat erstmals mehr Umsatz erzielt als Walmart (WKN: 860853). Im Geschäftsjahr 2025 lag der Erlös bei rund 717 Milliarden US-Dollar, während Walmart auf etwa 713 Milliarden US-Dollar kam. Damit endet eine jahrzehntelange Dominanz des klassischen Einzelhandelsriesen.
Diese Entwicklung steht für einen strukturellen Wandel. Amazons Wachstum wird längst nicht mehr nur vom Onlinehandel getragen, sondern vor allem von margenstarken Bereichen wie Cloud-Computing, Werbung und Plattformservices. An der Börse spiegelt sich das wider: Mit einer Marktkapitalisierung von fast zwei Billionen Euro zählt Amazon zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Für ETF-Anleger ist das keine Randnotiz – sondern ein direkter Einflussfaktor auf das eigene Depot. Wie betrifft das dein Depot?
Warum Amazon automatisch in deinem ETF landet
Die meisten ETFs auf den MSCI World, den S&P 500 oder den MSCI ACWI sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto höher sein Anteil im Index. Amazon gehört seit Jahren zu den Schwergewichten.
Wenn du in unserer ETF-Suche nach S&P 500 Produkten suchst, siehst du, dass der Anteil von Amazon mehr als drei Prozent ausmacht. Auch im MSCI World zählt Amazon zu den größten Positionen. Und im MSCI World ist Amazon mit rund 2,3 Prozent fast genauso stark vertreten wie der komplette deutsche Aktienmarkt zusammen.
Wenn du einen klassischen Welt-ETF im Depot hältst, bist du also automatisch nennenswert in Amazon und anderen – noch offensichtlicheren – Tech-Konzernen investiert. Oder um es plastischer auszurücken: Bei einer Anlagesumme von 50.000 Euro können bereits mehrere Tausend Euro auf einzelne Unternehmen entfallen.
Wachstumsstory und Klumpenrisiko gehen Hand in Hand
Der wirtschaftlicher Erfolg sorgt automatisch für steigende Indexgewichte. Das ist das Prinzip marktkapitalisierungsgewichteter Indizes. Gewinner bekommen mehr Gewicht, Verlierer weniger.
Für dich bedeutet das: Dein ETF bildet die wirtschaftliche Realität ab, aber er verstärkt gleichzeitig die Abhängigkeit von einigen wenigen Mega-Caps. Wenn du zusätzlich US- oder Technologie-ETFs hältst, kann sich diese Konzentration unbewusst erhöhen. Derzeit sehen wir jedoch, dass nicht nur Big Tech gewinnt.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Amazon ein starkes Unternehmen ist. Entscheidend ist, wie stark dein Portfolio bereits davon abhängt.
Ein ETF mit Amazon ohne Tech
Ein wesentlicher Treiber ist das Cloud-Wachstum durch AWS. Denn AWS profitiert von der Digitalisierung und dem Boom um die Künstliche Intelligenz (KI). Die hohe Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur steigert Umsatz und Profitabilität. Daher ist der Online-Händler häufig auch in Tech-ETFs prominent vertreten. Nach Zahlen von YCharts betrug der Umsatz von AWS im Jahr 2020 noch 45,4 Milliarden US-Dollar, laut Amazon News waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 bereits 128,7 Milliarden US-Dollar und damit etwa 20 Prozent mehr als im Jahr 2024. Doch bei aller Begeisterung: Wir haben jüngst auch gesehen, dass KI auch für Ängste unter Aktionären sorgen kann. Erfahre also, welche Branchen-ETFs besonders Widerstandsfähigkeit in Bezug auf KI sind.
Wenn du an Amazon glaubst, aber nicht eine weitere größere Tech-Position aufnehmen möchtest, kannst du einfach unsere Profilseite von Amazon besuchen. Wenn du dann herunterscrollst, siehst du in welchen ETFs Amazon besonders stark vertreten ist.
Kein Welt und kein Tech-ETF mit fast einem Drittel Amazon-Anteil – das trifft auf den SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (WKN: A14QBY) zu. Neben dem Autobauer Tesla (WKN: A1CX3T), finden sich hier Konsumgüterklassiker, wie Home Depot (WKN: 866953) und McDonald’s (WKN: 856958).
Mit dem extraETF Portfolio Tracker Klarheit schaffen
Auf Sicht von zehn Jahren übertrifft der im Chart dargestellte Konsumgüter-ETF den MSCI World. Doch Vorsicht: Mit Themen-ETFs – gerade in diesem Fall mit dem sehr hohen Amazon-Gewicht – veränderst du dein Risikoprofil. Genau hier liegt der Mehrwert des extraETF Portfolio Tracker. Statt nur einzelne ETFs isoliert zu betrachten, kannst du dein gesamtes Depot analysieren und sogar die Rolle von Einzeltiteln in deinem Portfolio erstmals richtig beleuchten.
Der extraETF Portfolio Tracker zeigt dir transparent, wie hoch dein tatsächlicher Amazon-Anteil über alle ETFs hinweg ist. Er berücksichtigt dabei Überschneidungen zwischen verschiedenen Produkten und deckt versteckte Klumpenrisiken auf. So erkennst du auf einen Blick, ob dein Portfolio stark von wenigen US-Giganten geprägt ist oder tatsächlich breit diversifiziert aufgestellt ist.
Gerade bei beliebten Kombinationen aus MSCI World, S&P 500 und thematischen ETFs entstehen häufig unbewusste Doppel- und Mehrfachgewichtungen einzelner Titel. Der extraETF Portfolio Tracker macht diese Konzentrationen sichtbar und liefert eine datenbasierte Grundlage für mögliche Anpassungen.