Amazon schlägt Walmart – und dominiert dein ETF-Depot stärker als du denkst

Amazon macht mehr Umsatz als Walmart. Für dich als ETF-Anleger heißt das: Der Online-Händler prägt viele Indizes – und dein Depot – stärker als du denkst.

Amazon (WKN: 906866) hat erstmals mehr Umsatz erzielt als Walmart (WKN: 860853). Im Geschäftsjahr 2025 lag der Erlös bei rund 717 Milliarden US-Dollar, während Walmart auf etwa 713 Milliarden US-Dollar kam. Damit endet eine jahrzehntelange Dominanz des klassischen Einzelhandelsriesen.

Diese Entwicklung steht für einen strukturellen Wandel. Amazons Wachstum wird längst nicht mehr nur vom Onlinehandel getragen, sondern vor allem von margenstarken Bereichen wie Cloud-Computing, Werbung und Plattformservices. An der Börse spiegelt sich das wider: Mit einer Marktkapitalisierung von fast zwei Billionen Euro zählt Amazon zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Für ETF-Anleger ist das keine Randnotiz – sondern ein direkter Einflussfaktor auf das eigene Depot. Wie betrifft das dein Depot?

Warum Amazon automatisch in deinem ETF landet

Die meisten ETFs auf den MSCI World, den S&P 500 oder den MSCI ACWI sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto höher sein Anteil im Index. Amazon gehört seit Jahren zu den Schwergewichten.

Wenn du in unserer ETF-Suche nach S&P 500 Produkten suchst, siehst du, dass der Anteil von Amazon mehr als drei Prozent ausmacht. Auch im MSCI World zählt Amazon zu den größten Positionen. Und im MSCI World ist Amazon mit rund 2,3 Prozent fast genauso stark vertreten wie der komplette deutsche Aktienmarkt zusammen.