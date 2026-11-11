Magnificent Seven: Europas erster Mag7-ETF setzt auf Gleichgewichtung
Defiance bringt den ersten Mag7-ETF nach Europa. Er investiert zu gleichen Teilen in Apple, Nvidia & Co. – und startete mitten in einen Tech-Ausverkauf, der die sieben Konzerne an einem Tag mehr als eine Billion Dollar Börsenwert kostete.
Der US-Anbieter Defiance ETFs hat gemeinsam mit der Emissionsplattform HANetf den Defiance Mag7 UCITS ETF (WKN: A42QGP) aufgelegt. Der ETF ist seit 5. November handelbar. Nach Angaben des Anbieters ist es der erste ETF in Europa, der ausschließlich in die sogenannten Magnificent Seven investiert: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla.
Die großen US-Tech-Titel kamen jedoch jüngst nach den US-Zwischenwahlen deutlich unter Druck. Auslöser waren Sorgen, dass die Regulierung von KI-Rechenzentren zunehmen könnte. Auf lange Sicht sehen Experten dennoch weiterhin großes Potential im KI-Sektor schlummern.
Warum die Magnificent Seven im S&P 500 so schwer wiegen
Nach Berechnungen des US-Brokers Charles Schwab kommen die sieben Unternehmen auf rund 34 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 (Stand: August 2026) – knapp 24 von rund 70 Billionen Dollar. Sie stehen im Zentrum von künstlicher Intelligenz, Cloud, Onlinewerbung, Endgeräten und autonomem Fahren. Über fünf Jahre bis September 2026 legten die sieben Aktien laut Schwab um rund 135 Prozent zu, der Rest des S&P 500 um 58 Prozent.
Die meisten Anleger halten die Magnificent Seven nicht gezielt, sondern über breite, nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Wer einen S&P 500-ETF besitzt, hat damit bereits rund ein Drittel seines Geldes in diesen sieben Titeln. Auch in einem Welt-ETF zählen sie zu den größten Einzelpositionen – ein Klumpenrisiko, das vielen Anlegern nicht bewusst ist.
Gleichgewichtung: So funktioniert der Mag7-ETF
Der ETF bildet den Indxx Defiance Mag7 Index ab und kauft die Aktien physisch. Anders als im S&P 500 erhält jedes der sieben Unternehmen zu Beginn jedes Monats dasselbe Ausgangsgewicht von rund 14,3 Prozent. Nach Marktwert käme allein Nvidia mit rund 5,4 Billionen Dollar (Stand: August 2026) auf gut ein Fünftel des Gruppenwerts. Der Anleger setzt also auf die Gruppe als Ganzes, nicht überwiegend auf den Titel, der zuletzt am stärksten gestiegen ist.
Zwischen den Monatsterminen dürfen sich die Gewichte verschieben. Am 9. November lag Amazon bei 15,7 Prozent, Nvidia nach dem Kursrutsch bei 12,3 Prozent. Übersteigt ein Wert 35 Prozent oder liegen zwei oder mehr Werte jeweils über 20 Prozent, stellt der Index innerhalb von zwei Handelstagen wieder Gleichgewicht her. Jede Neugewichtung bedeutet: Gewinner werden teilweise verkauft, Verlierer nachgekauft – das Prinzip des Rebalancing.
Eine regelmäßige Neuauswahl der Mitglieder sieht der Index nicht vor. Die Zusammensetzung ändert sich nur durch Kapitalmaßnahmen wie Übernahmen, Fusionen oder ein Delisting. Nachrücker kämen dann aus den sieben größten an der Nasdaq gelisteten Technologieunternehmen, die noch nicht im Index sind. Die laufenden Kosten liegen bei 0,39 Prozent pro Jahr, Erträge werden thesauriert.
Rund ein Drittel des S&P 500 steckt in den Magnificent Seven. Welche ETFs den Index abbilden, zeigt dir unsere Übersicht.
Defiance baut sein Europa-Angebot aus
Der Mag7-ETF ist nach Angaben von Defiance der sechste UCITS-ETF des Anbieters. Zuvor hatte Defiance mit HANetf unter anderem ETFs auf Speicherchips und Photonik nach Europa gebracht. Das verwaltete Vermögen der europäischen Produktpalette steigt laut HANetf damit auf über 240 Millionen Dollar (Stand: 1. November, Daten von Bloomberg). Der neue gleichgewichtete ETF folgt einem Trend: Wir stellen generell fest, dass das Interesse an alternativen Gewichtungen wächst.
Was der Mag7-ETF für dein Depot bedeutet
Die Gleichgewichtung verhindert, dass ein einzelner Konzern den Fonds dominiert. Das Risiko der Gruppe beseitigt sie nicht: Sieben US-Aktien aus wenigen, eng verwandten Branchen bleiben ein konzentriertes Investment, der 5. November hat das gezeigt. Hinzu kommt das Währungsrisiko, weil der Fonds in Dollar notiert und nicht gegen den Euro abgesichert ist.
Wer bereits einen S&P 500- oder Welt-ETF als Basisanlage hält, besitzt die sieben Aktien schon und würde den Anteil mit dem Mag7-ETF weiter erhöhen. Der Fonds kommt daher allenfalls als kleine Beimischung im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie infrage, nicht als Ersatz für den breit gestreuten Kern.
Wie stark dein Depot schon auf die sieben Konzerne setzt, lässt sich vor einer Beimischung prüfen. Der extraETF Portfolio Tracker zeigt dir, wie sich deine Anlagen auf Branchen und Regionen verteilen und welche Kosten anfallen. Er weist außerdem Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus – bei diesem Thema relevant, weil die Magnificent Seven laut Schwab im September 2026 im Schnitt mit dem 27- bis 28-Fachen ihrer Gewinne bewertet waren, der S&P 500 mit rund dem 20-Fachen. Über den Benchmark-Vergleich siehst du zudem, wie sich dein Depot gegenüber dem S&P 500 oder einem anderen Portfolio entwickelt.