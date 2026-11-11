Magnificent Seven: Europas erster Mag7-ETF setzt auf Gleichgewichtung

Defiance bringt den ersten Mag7-ETF nach Europa. Er investiert zu gleichen Teilen in Apple, Nvidia & Co. – und startete mitten in einen Tech-Ausverkauf, der die sieben Konzerne an einem Tag mehr als eine Billion Dollar Börsenwert kostete.

Der US-Anbieter Defiance ETFs hat gemeinsam mit der Emissionsplattform HANetf den Defiance Mag7 UCITS ETF (WKN: A42QGP) aufgelegt. Der ETF ist seit 5. November handelbar. Nach Angaben des Anbieters ist es der erste ETF in Europa, der ausschließlich in die sogenannten Magnificent Seven investiert: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla.

Die großen US-Tech-Titel kamen jedoch jüngst nach den US-Zwischenwahlen deutlich unter Druck. Auslöser waren Sorgen, dass die Regulierung von KI-Rechenzentren zunehmen könnte. Auf lange Sicht sehen Experten dennoch weiterhin großes Potential im KI-Sektor schlummern.