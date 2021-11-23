Black Friday – mit diesen Konsum-ETFs vom Kaufrausch profitieren

Aus dem Black Friday ist längst die Black Week geworden – eine Woche lang bieten diverse Online-Shops und auch der stationäre Einzelhandel satte Rabatte für Schnäppchenjäger. Mit diesen günstigen ETFs können Anlegerinnen und Anleger daran teilhaben.

Während noch vor einigen Jahren kein Mensch in Deutschland je vom Black Friday gehört hatte, ist aus der letzten Woche im November inzwischen ein regelrechter Schnäppchen-Boom geworden. Dem Black Friday folgt drei Tage später der Cyber Monday, die Grenzen verschwimmen immer mehr.

Hochpreisiges am Black Friday shoppen

Vor allem teure Konsumgüter wie Fernseher, Laptops oder auch Smarthome-Geräte sind am Black Friday besonders günstig und gehören deshalb auch zu den absoluten Verkaufsschlagern. Das Besondere: Auch neue Modelle sind am Black Friday oft reduziert, man kann also tatsächlich von Schnäppchen reden und muss nicht fürchten, Geräte zu kaufen, die ohnehin schon auf der Resterampe waren. Das Warten kann sich hier also wirklich lohnen.