Vier Monate bis zum Start: Was beim Altersvorsorgedepot jetzt noch passieren muss

Noch vier Monate bis zum Altersvorsorgedepot: Zertifizierung, Anbieterstarts, offene Fragen – was bis Januar 2027 passieren muss.

Am 1. Januar 2027 tritt mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit der Riester-Rente in Kraft. Das Gesetz dazu ist seit dem 29. Mai 2026 verkündet, die Eckpunkte stehen fest. Was noch fehlt, sind die Anbieter selbst: Bis zum Start müssen Banken, Versicherer und Neobroker ihre Produkte zertifizieren lassen, Verträge anpassen und technisch startklar sein. Ein Überblick, was in den kommenden vier Monaten noch passieren muss – und was davon für Sparer schon jetzt relevant ist.

Wie viel Zulage du ab 2027 individuell erwarten kannst, zeigt der Altersvorsorgedepot-Rechner. Alle Grundlagen zum neuen Produkt bündeln wir laufend aktualisiert im Wissen-Artikel zum Altersvorsorgedepot.

Was am 1. Januar 2027 konkret in Kraft tritt

Mit dem Altersvorsorgereformgesetz, verkündet im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2026 Nr. 156), endet zum 31. Dezember 2026 das Neugeschäft mit Riester-Verträgen. An seine Stelle tritt ab dem 1. Januar 2027 das Altersvorsorgedepot: ein staatlich gefördertes, in seiner Kostenstruktur reguliertes Vorsorgeprodukt, das im Kern auf breit gestreute Wertpapieranlagen statt auf klassische Beitragsgarantien setzt. Bestehende Riester-Verträge laufen unter den bisherigen Bedingungen weiter, für neue Förderverträge gilt ab dem Stichtag ausschließlich das neue System.

Zertifizierung beim BZSt: der eigentliche Flaschenhals

Damit ein Anbieter ab Januar überhaupt ein Altersvorsorgedepot verkaufen darf, muss sein Produkt zuvor vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nach dem novellierten Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG n.F.) geprüft und freigegeben werden. Diese Zertifizierung ist der eigentliche Engpass der kommenden Monate: Erst mit ihr darf ein Vertrag als förderfähig beworben und abgeschlossen werden. Ohne sie bleibt selbst ein inhaltlich passendes Depot – etwa ein bereits bestehendes ETF-Depot bei einem Broker – von der staatlichen Förderung ausgeschlossen.