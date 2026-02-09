Trend zu Private Markets: So investierst du heute schon wie die Profis

Private Markets galten lange als exklusiv. Neue Angebote von Trade Republic und Goldman Sachs öffnen sie jetzt auch für Privatanleger.

Private Markets waren über Jahrzehnte ein Spielfeld für institutionelle Investoren, Family Offices und sehr vermögende Privatpersonen. Doch dieses Bild verändert sich gerade rasant. Der Wunsch nach stabileren, widerstandsfähigeren Portfolios treibt das Interesse an alternativen Anlageklassen deutlich an – und erreicht zunehmend auch Privatanleger.

Die Global Private Wealth Survey 2026 des Private-Markets-Spezialisten Hamilton Lane zeigt, wie stark dieser Trend ist. Vermögensberater weltweit sehen Private Markets heute nicht mehr als exotische Risikoanlage, sondern als festen Bestandteil moderner Portfolios. „Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, welch zunehmend wichtige Rolle Private Markets in den Portfolios von Vermögensberatern spielen – insbesondere aufgrund der Vorteile bei der Portfoliooptimierung und Diversifikation“, sagt James Martin, Leiter globale Kundenlösungen bei Hamilton Lane. Doch was bedeutet das für dich als Privatanleger?

Was Private Markets für dein Portfolio bedeuten

Private Markets umfassen Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, Infrastrukturprojekte oder private Finanzierungen. Der große Unterschied zu Aktien liegt darin, dass diese Investments nicht täglich an der Börse bewertet werden, sondern sich über unternehmerische Entwicklung entfalten. Genau darin liegt für viele Anleger der Reiz, denn Private Markets können Schwankungen klassischer Märkte abfedern und neue Renditequellen erschließen. „Während die Zahl der Börsennotierungen weltweit stagniert, haben sich die privaten Märkte mit einem Volumen von fast 20 Billionen US-Dollar etabliert“, sagt Anton Pil, globaler Leiter alternativer Anlagelösungen bei J.P. Morgan Asset Management.