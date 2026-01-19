Private Equity fürs Depot? Goldman Sachs bringt neuen ETF für Privatanleger

Was steckt hinter dem neuen Private Equity ETF?

Das Produkt ist ein passiver UCITS-ETF, der die Wertentwicklung des MSCI World Private Equity Return Tracker Index möglichst genau abbilden soll – vor Gebühren und Kosten. Ziel ist es, private-Equity-ähnliche Renditen zugänglich zu machen, ohne direkt in nicht börsennotierte Unternehmen investieren zu müssen.Stattdessen setzt der ETF auf börsennotierte Aktien, mit denen die regionalen, sektoralen und stilistischen Eigenschaften von Private-Equity-Investments repliziert werden. Grundlage dafür sind umfangreiche proprietäre Datensätze von MSCI zu privaten Unternehmen, kombiniert mit der Kapitalmarktexpertise von Goldman Sachs Asset Management.

Liquide Alternative zu einer illiquiden Anlageklasse

Für dich als Privatanleger ist vor allem eines interessant: Der ETF ist täglich handelbar, transparent aufgebaut und unterliegt den strengen UCITS-Regeln. Damit bietet er einen liquiden Zugang zu einem Renditeprofil, das sonst meist nur über geschlossene Fonds erreichbar ist. Verwaltet wird der ETF vom Quantitative Investment Strategies (QIS)-Team von Goldman Sachs Asset Management. Dieses Team setzt auf systematische, quantitative Modelle und bringt nach Unternehmensangaben mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich liquider alternativer Strategien mit.

Warum Goldman Sachs jetzt auf Private-Equity-Tracker setzt

Die Einführung des ETFs ist Teil einer größeren Strategie, Privatanlegern und Vermögensverwaltern breiteren Zugang zu alternativen Renditequellen zu ermöglichen. Die Nachfrage danach ist laut Goldman Sachs in Europa hoch. „Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage unserer europäischen Kunden nach Lösungen, die Diversifikationsvorteile über das gesamte Liquiditätsspektrum hinweg bieten. Mit der Einführung von GSPE in Europa können wir Anlegern nun ein Engagement in privatmarktähnliche Renditen in einer liquiden und transparenten Struktur anbieten, wobei wir die robuste Expertise von MSCI im Indexaufbau nutzen“, sagt Hilary Lopez, Head of EMEA Third Party Wealth Business bei Goldman Sachs Asset Management.

Die Datenbasis: Private Equity in großem Maßstab

Der zugrunde liegende MSCI-Datensatz ist beachtlich: Zum 30. Juni umfasst das MSCI Private Capital Universe Private-Equity-Fondsvermögen von 7,7 Billionen US-Dollar, verteilt auf mehr als 9.700 Fonds und rund 174.000 Unternehmen weltweit. Der Index versucht, die Renditen dieses Universums systematisch über Aktienmärkte nachzubilden.

Auch MSCI selbst sieht den ETF als wichtigen Schritt. „Dieser Launch ist ein spannender Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset Management. Der MSCI World Private Equity Return Tracker Index kombiniert den transparenten, regelbasierten Ansatz von MSCI bei der Indexkonstruktion mit unseren branchenführenden Daten zu privaten Unternehmen und unserer analytischen Expertise. Der Index soll Anlagelösungen unterstützen, die im Rahmen der öffentlichen Märkte Renditen erzielen wollen, die denen von Private Equity ähneln“, so Sebastien Lieblich, Head of EMEA & APAC Index bei MSCI.

Kosten, Börsenlisting und Einordnung

Der neue ETF ist aktuell an der Deutschen Börse gelistet, weitere Börsenplätze sollen folgen. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr – für einen spezialisierten Themen-ETF im Alternativen-Bereich ein marktüblicher Wert.

Goldman Sachs Asset Management verwaltet weltweit inzwischen 69 ETF-Strategien und baut das ETF-Geschäft weiter aus. Mit der angekündigten Übernahme von Innovator Capital Management, einem Spezialisten für Defined-Outcome-ETFs, zählt Goldman Sachs künftig zu den zehn größten aktiven ETF-Anbietern weltweit.

Bewahre den Überblick über dein Depot

Der ETF ist nicht unbedingt ein Ersatz für klassische Private-Equity-Fonds – aber er kann für dich eine interessante Beimischung sein, wenn du dein Aktiendepot um alternative Renditequellen erweitern willst, ohne auf Liquidität zu verzichten. Wie immer gilt: Auch dieser ETF unterliegt Marktschwankungen, und „Private-Equity-ähnlich“ bedeutet nicht risikofrei. Als diversifizierender Baustein könnte er dennoch spannend sein – gerade für langfristig orientierte Anleger. Die veränderst jedoch mit einem solchen Produkt die Struktur deines Depots. Daher solltest du unbedingt den extraETF Portfolio Tracker nutzen, um Chancen und Risiken stets im Blick zu bewahren.