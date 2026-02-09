Trend zu Private Markets: So investierst du heute schon wie die Profis

Was Private Markets für dein Portfolio bedeuten

Private Markets umfassen Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, Infrastrukturprojekte oder private Finanzierungen. Der große Unterschied zu Aktien liegt darin, dass diese Investments nicht täglich an der Börse bewertet werden, sondern sich über unternehmerische Entwicklung entfalten. Genau darin liegt für viele Anleger der Reiz, denn Private Markets können Schwankungen klassischer Märkte abfedern und neue Renditequellen erschließen. „Während die Zahl der Börsennotierungen weltweit stagniert, haben sich die privaten Märkte mit einem Volumen von fast 20 Billionen US-Dollar etabliert“, sagt Anton Pil, globaler Leiter alternativer Anlagelösungen bei J.P. Morgan Asset Management.

Lange Zeit war dieser Markt für Privatanleger kaum zugänglich. Hohe Mindestinvestments, lange Kapitalbindungen und komplexe Fondsstrukturen stellten massive Hürden dar. Doch diese Hürden beginnen zu fallen. Privatanleger sowie Altersvorsorgesysteme aus der ganzen Welt haben zunehmend die Möglichkeit, ebenfalls an den privaten Märkten zu investieren. Dies ist zum einen auf regulatorische Änderungen, die den Zugang zu alternativen Anlagen erweitern, und zum anderen auf das wachsende Interesse an Infrastruktur und anderen Real Assets zurückzuführen. „Diese Demokratisierung des Marktzugangs wirkt sich auf die Anlegerbasis aus und setzt zusätzliche Wachstumsimpulse“, ist Pil sicher. Schauen wir uns jetzt konkrete Beispiele dieser „Demokratisierung“ an, wie du als Privatanleger mitmischen kannst.

Einstieg ab einem Euro: Wie Trade Republic Private Markets öffnet

Mit seinem Private-Markets-Angebot senkte Trade Republic Ende 2025 die Einstiegsschwelle drastisch. Über die App kannst du bereits mit kleinen Beträgen in Fonds investieren, die Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen bündeln und von erfahrenen Managern verwaltet werden. Der Zugang funktioniert ähnlich einfach wie bei ETFs oder Aktien, erfordert aber einen längeren Anlagehorizont und die Bereitschaft, kurzfristige Liquidität zugunsten langfristiger Chancen aufzugeben. Damit wird Private Equity für viele Privatanleger erstmals praktisch erlebbar – ohne geschlossene Fonds oder fünfstellige Mindestbeträge. Erfahre jetzt mehr über das Thema „Private Markets: Bei Trade Republic kannst du jetzt wie die Reichen investieren“.

In diesem Zusammenhang solltest du auch den Begriff „ELTIF“ kennen. „In dieser neuen Ära ist der Zugang zu alternativen Anlageklassen für Investoren unerlässlich, um an Innovationen und Wachstum in der aktivsten Unternehmensphase teilzuhaben und Portfolios robuster aufzustellen“, so Pil. Mit Vehikeln wie den European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) werde dieser Zugang zunehmend auch für eine breitere Anlegerbasis möglich, um Portfolios durch unkorrelierte Sachwerte sowie aktive Managerstrategien robuster aufzustellen.