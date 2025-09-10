Scalable Capital wird Vollbank – das ändert sich jetzt für Kunden
Scalable Capital ist nun eine Vollbank und zieht damit mit Trade Republic gleich. Erfahre jetzt, welche neuen Produkte für Scalable-Kunden kommen.
Scalable Capital ist nun auch eine echte Bank. Der Neobroker hat die Erlaubnis für das Einlagen- und Kreditgeschäft von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Dadurch ist Scalable Capital ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und Deutsche Bundesbank beaufsichtigtes CRR-Kreditinstitut (Vollbank). Damit ziehen die Münchner mit Konkurrent Trade Republic gleich, die sich bereits seit Dezember 2023 als Bank bezeichnen dürfen. Das hatte bei Trade Republic und hat nun auch bei Scalable Auswirkungen auf die Produktvielfalt. Denn die Bankerlaubnis ermöglicht die Bereitstellung aller Investment- und Banking-Dienstleistungen aus einer Hand: Neben der Verantwortung für die Depotführung, den Börsenhandel, Clearing, Settlement und Custody nimmt Scalable Capital fortan auch Kundengelder als Einlagen an und erbringt das Kreditgeschäft.
„Wir verfügen jetzt über alle Bausteine, um das volle Potential für unsere Kunden europaweit zu entfalten. Dabei setzen wir neue Maßstäbe und bauen unser Angebot weiter aus, um Kunden und deren Familien alles zu bieten, was sie beim Investieren, Sparen und Finanzieren benötigen. Dabei begleiten wir sie ein Leben lang – vom ersten Sparplan-Euro bis ins Alter”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Mitgeschäftsführer von Scalable Capital.
„Unsere Stärke liegt in unserem einzigartigen, vollständig vertikal integrierten Geschäftsmodell. Wir entwickeln unsere Technologie selbst und bedienen mit eigener Vollbanklizenz die komplette Wertschöpfungskette. Dies ermöglicht uns, effizient und sicher für unsere Kunden da zu sein“, so Florian Prucker, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital.
Neue Produkte: Das müssen Kunden von Scalable Capital jetzt wissen
Kunden von Scalable Capital erhalten weiterhin zwei Prozent pro Jahr (variabel) sowohl in FREE als auch in PRIME+, was dem aktuellen EZB-Einlagenzins entspricht. Ab 1. Oktober 2025 gilt der Zinssatz in PRIME+ für Guthaben in nun unbegrenzter Höhe, in FREE verdoppelt sich das verzinste Guthaben auf 100.000 Euro. Es ist ohnehin für dich ratsam, nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank als Guthaben zu haben, denn bis dahin greift die gesetzliche Einlagensicherung.
Ebenfalls neu: PRIME+ Guthaben werden ab 1. Oktober 2025 bei der Scalable Capital Bank und mehreren Partnerbanken verwahrt. Das ist eine weitere Parallele zu Trade Republic. Zum Start sind es drei Partnerbanken, weitere sollen bald folgen. Bei der Verteilung werden auch das bei der jeweiligen Bank durch Scalable Capital verwahrte Guthaben sowie die jeweilige gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Kunde und Bank und etwaige ergänzende Sicherungseinrichtungen berücksichtigt. Die Aufteilung ist jederzeit in der App und im Web einsehbar.
Eigenes Kreditangebot
Die Bank vergibt künftig Kredite zwischen 1.000 Euro und 100.000 Euro. Ohne feste Laufzeit oder einen vorgegebenen Tilgungsplan ist das Angebot namens Credit flexibler als viele herkömmliche Konsumenten- oder Ratenkredite. Mit variablen Sollzinsen von 3,24 Prozent im Jahr in PRIME+ (4,24 Prozent jährlich in FREE) sind die Konditionen deutlich günstiger als viele Dispositionskredite oder Kreditkarten. Die Zinsen werden taggenau auf den ausstehenden Kreditbetrag berechnet. Es gibt keine zusätzlichen Gebühren. Die Beantragung erfolgt papierlos in der App oder im Web.
Verbesserte Handelsmöglichkeiten
Seit Ende 2024 bietet Scalable Capital die Depotführung für Broker und Wealth auf der eigens entwickelten, vollvertikalisierten Technologieplattform an. Außerdem wurde der Handel an der regulierten Börse European Investor Exchange in Hannover gestartet, die auf Privatinvestoren in Europa spezialisiert ist. Den technischen Betrieb der Börse hat Scalable Capital übernommen. Die Handelszeiten werden ab dem 15. September 2025 auf 7:30 bis 22:00 Uhr ausgeweitet. Neben der European Investor Exchange ist der Handel über Gettex (Börse München) und Xetra (Deutsche Börse) möglich.
Neue Funktionen und Angebote für einen einfachen Zugang zur Geldanlage
Seit 2015 ermöglicht Scalable Capital Privatanlegern Zugang zu einer einfachen und kostengünstigen Geldanlage. Mit dem umfassenden Angebot an Zinsen, ETFs, Aktien, Fonds, Anleihen, Kryptowährungen, Derivaten und Private Equity sind die Bedürfnisse aller Anleger abgedeckt – vom Sparer und Investor, zum aktiven Trader bis hin zu vermögenden Privatkunden. Im Broker nehmen Kunden die Geldanlage selbst in die Hand. Mit Wealth übernimmt Scalable Capital die Vermögensverwaltung mit einem kostengünstigen Rundumservice.
Scalable Capital hat in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Funktionen eingeführt. Als erster Broker in Europa hat das Unternehmen mit Insights eine generative KI direkt in die Apps integriert. Die Funktion wurde speziell für die private Geldanlage entwickelt, um Fragen zu Finanzen und Investments genau da zu beantworten, wo sie entstehen. Eine Anlageberatung durch KI erfolgt nicht. Darüber hinaus bietet Scalable Capital Investments in nicht börsengelistete Unternehmen an: Über ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) können geeignete Kunden auf Augenhöhe mit institutionellen Investoren in die Assetklasse Private Equity investieren.
Kurze Erklärung: Die Europäische Union führte 2015 den europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) ein, um das Anlagespektrum zu erweitern. Diese Struktur ermöglicht den Zugang zu bisher unzugänglichen alternativen Anlagen. ELTIFs investieren also in langfristige Eigenkapital- und Schuldinstrumente in der Realwirtschaft und Infrastruktur und bieten der Wirtschaft Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb des Bankensektors.
Frühstart-Rente: Sparen für den Nachwuchs
Für Familien stehen Kinderdepots im Broker und in der Vermögensverwaltung (Wealth) zur Verfügung. Eltern können im Namen ihrer Kinder Depots eröffnen, wodurch steuerliche Vorteile genutzt und Schenkungen durchgeführt werden können. Kinder haben so frühzeitig Zugang zum langfristigen Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt. Die Bundesregierung beabsichtigt die Frühstart-Rente ab 2026 einzuführen. Sobald der Gesetzgeber den gesetzlichen Rahmen geschaffen hat, werde Scalable Capital die Kinderdepots auch staatlich gefördert anbieten.