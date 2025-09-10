Scalable Capital wird Vollbank – das ändert sich jetzt für Kunden

Scalable Capital ist nun eine Vollbank und zieht damit mit Trade Republic gleich. Erfahre jetzt, welche neuen Produkte für Scalable-Kunden kommen.

Scalable Capital ist nun auch eine echte Bank. Der Neobroker hat die Erlaubnis für das Einlagen- und Kreditgeschäft von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Dadurch ist Scalable Capital ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und Deutsche Bundesbank beaufsichtigtes CRR-Kreditinstitut (Vollbank). Damit ziehen die Münchner mit Konkurrent Trade Republic gleich, die sich bereits seit Dezember 2023 als Bank bezeichnen dürfen. Das hatte bei Trade Republic und hat nun auch bei Scalable Auswirkungen auf die Produktvielfalt. Denn die Bankerlaubnis ermöglicht die Bereitstellung aller Investment- und Banking-Dienstleistungen aus einer Hand: Neben der Verantwortung für die Depotführung, den Börsenhandel, Clearing, Settlement und Custody nimmt Scalable Capital fortan auch Kundengelder als Einlagen an und erbringt das Kreditgeschäft.

„Wir verfügen jetzt über alle Bausteine, um das volle Potential für unsere Kunden europaweit zu entfalten. Dabei setzen wir neue Maßstäbe und bauen unser Angebot weiter aus, um Kunden und deren Familien alles zu bieten, was sie beim Investieren, Sparen und Finanzieren benötigen. Dabei begleiten wir sie ein Leben lang – vom ersten Sparplan-Euro bis ins Alter”, sagt Erik Podzuweit, Gründer und Mitgeschäftsführer von Scalable Capital.