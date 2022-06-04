Geldanlage mit ETFs: 50.000 Euro – Defensive Ausrichtung und breite Streuung

Bei einem Betrag von 50.000 Euro überlegt man es sich sehr genau, wie man sein Geld investiert. Einen allzu offensiven Charakter sollte man angesichts der aktuellen Börsenlage nicht wählen. Heißt das trotzdem, dass man seine Aktienquote weit herunterfahren muss? Nicht zwingend! Unser Autor hat ein defensives Depot mit 90 Prozent Aktienquote zusammengestellt. Hier erfährst du, mit welchen ETFs dies möglich ist.

Gute Ratschläge sind wie alte Kleider. Sie passen zwar, aber tragen mag man sie nicht. Das ist bei Börsenweisheiten nicht anders. „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ und „politische Börsen haben kurze Beine“ waren in den vergangenen Wochen wieder häufiger zu hören. Sie mögen sich häufig bewahrheiten, aber zum einen kann das Ge- raune sowieso niemand mehr hören und zum anderen frage ich mich, wie zynisch man die Welt betrachten muss, wenn der erste Reflex bei Kriegsausbruch ein Blick auf die Broker-App ist.

Deswegen werde ich in den folgenden Zeilen nicht versuchen, mit markigen Sprüchen eine völlig unübersichtliche Lage unter-komplex auf einen formelhaften Ausspruch zu reduzieren. Gleichzeitig geht es ebenfalls nicht darum, hochspekulativ die bestmögliche Rendite aus einer furchtbaren Situation unmittelbar vor unserer Haustür herauszuholen.

Kein Timing, langfristige Anlage

Es geht hier darum, 50.000 Euro in einem ausgewogenen Verhältnis von Chance und Risiko anzulegen. Wem das zu langweilig ist, der ist hier an der falschen Adresse – das sei bereits an-gemerkt. 50.000 Euro sind eine Menge Geld und um finanziell zu wachsen, ist es wichtig, einen langfristigen Anlagehorizont mitzubringen. Denn machen wir uns nichts vor: Niemand kann den richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg vorhersagen. Das fällt selbst professionellen Investmentbankern schwer.

Die Finanzwissenschaft hat jedoch gute Belege dafür, dass sich Langfristigkeit auszahlt. Eine Studie des US-amerikanischen Vermögensverwalters Investors Group zeigt, dass eine Investition von 100.000 Dollar in einen Fonds aus US-Aktien von 1996 bis 2016 am Ende 440.000 Dollar Ertrag gebracht hätte, wenn man das Portfolio über die Zeit in Ruhe gelassen hätte. Vereinfacht gesagt: Einsteigen, liegen lassen und anschließend verkaufen. Hätten Investorinnen und Investoren stattdessen versucht, ihre Anlage durch Market-Timing zu optimieren, und hätten sie dann beispielsweise allein zehn der besten Handelstage des US-Aktienmarkts in diesem Zeitraum verpasst, wäre das Portfolio nur auf 219.000 Dollar gewachsen. Zur Verdeutlichung: Wir sprechen von zehn Handelstagen in einem Zeitraum von 20 Jahren, also von insgesamt mehr als 5.000 Handelstagen.

Wer zu Beginn der Corona-Krise in einer ersten Panikreaktion alle Aktien aus dem Depot räumte, verpasste seit- her mehr als 70 Prozent Gewinn gemessen am Dax. Der Goldpreis ist im Vergleich dazu lediglich um 30 Prozent gestiegen. Allerdings sollten Anlegerinnen und Anleger Gold nicht als alleinigen Renditebringer betrachten. Das Edelmetall ist ein Stabilitätsanker im Depot und damit kommen wir zu unserem Musterdepot mit einem Startinvestment von 50.000 Euro.

Risiken minimieren

So bitter die derzeitigen Ereignisse sind, umso mehr sollten wir sie als Chance begreifen, unsere Geldanlage zu überdenken. Aktien gehören in jedes Depot, weil Aktien auf lange Sicht trotz aller Krisen die beste Rendite liefern. Auf der Aktienseite lohnt es sich, breit zu streuen. Die Hälfte der 50.000 Euro, die wir beispielhaft als Investitionssumme unterstellen, würde ich daher in den MSCI World ETF, in diesem Beispiel in den iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) (WKN: A0RPWH), investieren.