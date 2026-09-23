Öl-Schock: Saudi-Arabien dreht Europa im Oktober den Hahn zu

Saudi-Arabien stoppt Öllieferungen nach Europa: Nach einem Pipeline-Angriff schießt der Ölpreis hoch. Was das für deine Öl-Investments bedeutet.

Der europäische Ölmarkt steht vor einer neuen Belastungsprobe. Für ein Fass werden 100 US-Dollar aufgerufen. Saudi Aramco hat mindestens zwei europäischen Raffineriekunden mitgeteilt, dass sie im Oktober kein saudisches Rohöl im Rahmen ihrer langfristigen Lieferverträge erhalten werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete das unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen. Wichtig für die Einordnung: Aramco selbst hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert.

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Was ist am Öl-Markt passiert?

Betroffen sind laut Bloomberg alle europäischen Abnehmer mit sogenannten Terminkontrakten, die normalerweise einen festen monatlichen Rohölstrom sichern. Ähnliche Kürzungen soll Aramco bereits zuvor gegenüber asiatischen Kunden verhängt haben: Indischen Raffinerien wurden die Terminlieferungen demnach unbefristet ausgesetzt – ein Lieferkanal, der fast neun Prozent der gesamten indischen Rohölimporte ausmacht.

Hintergrund: Angriff auf die East-West-Pipeline

Ursache ist ein Drohnenangriff auf die East-West-Pipeline in Saudi-Arabien, über die Öl von den Fördergebieten im Osten des Landes zum Roten-Meer-Hafen Yanbu transportiert wird – mit einer Kapazität von bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien musste die Leitung nach dem Angriff vom 10. September vorübergehend abschalten.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, wird unterschiedlich berichtet: Während einzelne Medien von einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz sprechen, erklärte das saudische Außenministerium laut Bloomberg, die Drohnen seien vom Irak aus gestartet worden; andere Quellen sprechen allgemeiner von iranisch unterstützten Milizen. Eine eindeutige, unabhängig bestätigte Zuordnung liegt bislang nicht vor. Die betroffene Pipeline soll innerhalb weniger Tage teilweise wieder anlaufen, die vollständige Reparatur aber bis zu sechs Wochen dauern. Für die Oktober-Lieferungen dürfte das zu spät kommen.

Folgen für Europas Raffinerien

Europäische Raffinerien beziehen saudisches Rohöl normalerweise über den ägyptischen Mittelmeerhafen Sidi Kerir, der per Pipeline mit dem Roten Meer verbunden ist. Fällt diese Route aus, müssen Abnehmer kurzfristig Ersatz auf dem Weltmarkt suchen. Der polnische Ölkonzern Orlen – der laut Berichten rund 40 Prozent seines Rohöls von Saudi Aramco bezieht – hat bereits mehr als zehn Ausschreibungen gestartet, um alternative Lieferungen zu sichern. Solche zusätzlichen Käufe verschärfen den Wettbewerb um verfügbare Mengen und treiben Ölpreise sowie Frachtraten tendenziell weiter nach oben.

Für Deutschland relativiert sich die direkte Abhängigkeit von saudischem Öl. Die folgende Tabelle zeigt, woher Deutschland seine Rohölimporte laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2025 tatsächlich bezogen hat:

Herkunftsland/-region Anteil an deutschen Rohölimporten 2025 Norwegen 16,6 Prozent USA 16,4 Prozent Naher Osten gesamt rund 6,1 Prozent Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenstand 2025, zitiert nach Bloomberg/Börse Online.

Deutsche Rohölimporte 2025

Anmerkung zur Tabelle: Zusätzlich zu den Importen fördert Deutschland rund zwei Prozent seines Rohölbedarfs selbst; 98 Prozent entfallen insgesamt auf Importe.

Saudi-Arabien spielt für die deutsche Versorgung also eine untergeordnete Rolle. Kritischer ist der Anteil aus dem Irak, da diese Lieferungen angesichts der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus derzeit ohnehin weitgehend ausfallen dürften. Wichtiger für Deutschland sind Norwegen und die USA, auf die zusammen mehr als ein Drittel der Importe entfällt.

Wie hat der Ölpreis reagiert?

Am Tag der Meldung fiel der Ölpreis am Morgen zunächst auf rund 102 US-Dollar je Barrel der Nordseesorte Brent, stieg nach Bekanntwerden der Nachricht aber wieder auf über 104 US-Dollar. Auch die europäischen Aktienmärkte reagierten nervös. Besonders konjunkturabhängige Aktien wie Autowerte gerieten zwischenzeitlich mit merklichen Kursverlusten unter Druck.

Ob die Nachricht den Raffinerien am Ende sogar nützt, ist nicht eindeutig: Knappes Rohöl treibt zwar die Preise für Diesel und Benzin und damit potenziell die Raffineriemargen – gleichzeitig verteuert sich aber auch der wichtigste Einsatzstoff selbst. Zusätzliche Unsicherheit bringt der Vorstoß von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Krisengewinne der Ölbranche über eine Übergewinnsteuer abzuschöpfen. Klingbeil drängt im Übrigen auch, ab 2027 die Krypto-Steuer einzuführen.

Kommt der Tankrabatt zurück?

Die steigenden Rohölpreise befeuern in Deutschland auch die Debatte um einen neuen Tankrabatt. Bereits von Mai bis Juni 2026 hatte der Bund die Energiesteuer auf Benzin und Diesel befristet um 14,04 Cent je Liter gesenkt, was brutto einer Entlastung von bis zu rund 17 Cent pro Liter entsprach. Nach dem Auslaufen der Regelung Ende Juni zogen die Preise an, und mit den aktuellen Rekordständen bei Diesel werden die Stimmen für eine Neuauflage wieder lauter. Ob der Tankrabatt tatsächlich zurückkommt, ist politisch aber noch offen. Zudem zeigen Daten des Bundeskartellamts, dass die letzte Entlastung nicht vollständig an den Zapfsäulen ankam – im Schnitt wurden nur rund 82,6 Prozent bei Diesel und 77,8 Prozent bei Super E5 an die Verbraucher weitergegeben.