KI-Schock an der Börse: Diese 3 Branchen-ETFs sind erstaunlich widerstandsfähig

KI wirbelt ganze Märkte durcheinander. Doch einige Branchen bleiben stabil – und könnten für ETF-Anleger jetzt besonders spannend sein.

Die Börse liebt Wachstum – aber sie hasst Unsicherheit. Genau das zeigt sich aktuell besonders deutlich in der Softwarebranche. „KI bleibt ein zentraler Treiber an den Finanzmärkten – positiv wie negativ“, stellen Laurent Denize, Co-CIO von ODDO BHF und Global CIO von ODDO BHF Asset Management fest. Während Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen als Produktivitätsbooster gefeiert wird, wächst gleichzeitig die Angst, dass klassische Softwaremodelle durch neue KI-Agenten und Automatisierung massiv unter Druck geraten könnten. Das zeigte sich jüngst bei den sogenannten SAAS-Aktien, also den Software-as-a-Service-Aktien. So verlor beispielsweise die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP (WKN: 716460) seit Oktober bereits rund 30 Prozent. Noch wesentlich schlimmer traf es die Aktionäre von Doulingo, dort ging es seit Mai rund 80 Prozent nach unten.

KI-Schock auf breiter Flur

Das Phänomen der grassierenden KI-Angst ist viel breiter als nur SAP und Doulingo. Wie breit es ist, zeigt der Blick auf den Chart des in den USA handelbaren iShares Expanded Tech-Software Sector ETFs. In nur einem Monat ging es mehr als 20 Prozent nach unten. Als Auslöser für den jüngsten Kursrutsch machen Experten das neue Enterprise-Werkzeug von Anthropic in Form eines Plugins namens „Claude Legal“ aus. Dabei handelt es sich um eine spezialisierte KI-Erweiterung für juristische Fachaufgaben. Das Tool ermöglicht unter anderem eine automatisierte Prüfung von Verträgen, eine sekundenschnelle Zusammenfassung von Gerichtsurteilen oder kompletten Gesetzbüchern sowie die automatisierte Erstellung von Rechtsdokumenten. „Viele Softwareanwendungen geraten unter Druck, da KI-Agenten zunehmend Aufgaben direkt übernehmen“, so die Experten von ODDO BHF. Das ist nur ein weiteres Beispiel für einen KI-Agenten, weitere wegweisende dürften schon bald folgen.

Was ist noch sicher?

Für ETF-Anleger stellt sich damit eine naheliegende Frage: Wenn selbst etablierte Tech-Unternehmen plötzlich als angreifbar gelten, welche Branchen sind dann strukturell weniger bedroht? Welche Sektoren bleiben stabil, selbst wenn KI den Wettbewerb verschärft und ganze Märkte neu verteilt?

Versorger: Infrastruktur, die KI nicht ersetzen kann

Versorger gehören zu den klassischen defensiven Branchen – und das aus gutem Grund. Stromnetze, Wasserversorgung und Gasinfrastruktur sind nicht einfach digitale Produkte, die durch ein neues KI-Modell ersetzt werden können. Es handelt sich um physische Systeme mit enormen Investitionskosten, hoher Regulierung und langfristigen Verträgen.