Konsumgüter-ETFs können sinnvoll sein, da sie auf Unternehmen aus einem überwiegend lebenswichtigen und relativ stabilen Sektor setzen. Der Konsumgütersektor umfasst sowohl zyklische als auch nicht-zyklische Unternehmen, was bedeutet, dass er sowohl in Zeiten des Aufschwungs als auch in Zeiten des Abschwungs gut abschneiden kann.

Diese ETFs ermöglichen es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte herstellen und anbieten, die unabhängig von der Wirtschaftslage nachgefragt werden.

Konsumgüter-ETFs bieten eine Diversifikation innerhalb der Branche, die das Risiko streut und gleichzeitig die Chancen auf attraktive Renditen erhöht.