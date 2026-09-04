Mit 48 begann Julia mit dem Investieren. Heute spart sie 600 Euro im Monat. Wie gut ist ihr ETF-Depot für die Altersvorsorge aufgestellt?

Viele Menschen schieben den Vermögensaufbau jahrelang vor sich her. Beruf, Familie oder andere finanzielle Prioritäten sorgen dafür, dass das Thema Geldanlage oft erst später in den Fokus rückt. Genau so ging es auch Julia. Erst mit 48 Jahren entschied sie sich, ihr Geld systematisch an der Börse anzulegen. Heute investiert die 49-jährige Angestellte jeden Monat 600 Euro und verfolgt ein klares Ziel: langfristig Vermögen für die Altersvorsorge aufbauen und gleichzeitig genügend finanziellen Spielraum für besondere Wünsche wie Urlaubsreisen schaffen.

Doch wie gut ist ihr Depot wirklich aufgestellt? Diese Frage haben wir im Rahmen unseres Portfolio Reviews auf dem extraETF YouTube-Kanal genauer untersucht.

Ein klarer Plan statt wahlloser Aktienkäufe zur Altersvorsorge

Schon beim ersten Blick fällt auf: Julia investiert nicht wahllos. Ihr Depot folgt einer klaren Core-Satellite-Strategie. Den Kern bilden breit gestreute ETFs, die den Großteil des Vermögens ausmachen. Ergänzt werden sie durch ausgewählte Themen-ETFs sowie einige Einzelaktien, mit denen sie bewusst eigene Schwerpunkte setzt.

Rund 60 Prozent ihres Vermögens stecken in zwei globalen Aktien-ETFs: dem Xtrackers MSCI World und dem Xtrackers MSCI World ex USA. Diese Kombination ist durchaus ungewöhnlich, verfolgt aber einen interessanten Ansatz. Während viele Anleger die hohe Dominanz amerikanischer Unternehmen im klassischen MSCI World akzeptieren, reduziert Julia den US-Anteil gezielt und stärkt gleichzeitig Europa und andere Industrieländer.

Das Ergebnis ist ein Portfolio, das regional etwas ausgewogener aufgestellt ist als viele klassische Weltportfolios.

Viel Technologie – Chance und Risiko zugleich

Neben den breit gestreuten ETFs setzt Julia bewusst auf Zukunftstechnologien. Rund 23 Prozent ihres Depots entfallen auf den iShares S&P 500 Information Technology ETF. Hinzu kommt eine Einzelposition in AMD, einem der bekanntesten Halbleiterunternehmen der Welt.