ETF-Watchlist: Diese drei ETFs sind meine neuen Kaufkandidaten

Frei gewordenes Geld sollte schnell wieder gewinnbringend angelegt werden. Die Möglichkeiten im ETF-Bereich sind vielfältig. Diese drei ETFs stehen ganz oben auf meiner ETF-Watchlist.

2020 war ein spektakuläres Börsenjahr. Auch 2021 verspricht spannend zu werden. Nachdem ich im vergangenen Monat ein altes Depot aufgelöst habe, stellt sich mir die Frage: Wohin mit dem Geld? Bis dato bin ich sehr breit aufgestellt. Aktien, Anleihen, Immobilien und auch ein paar Kryptowerte finden sich in meinem Portfolio wieder.

Aktuell plane ich, in ein paar Themen-ETFs zu investieren, um stärker von der Entwicklung spezifischer Branchen bzw. Technologien zu profitieren, die aus meiner Sicht vielversprechend sind. Folgende ETFs stehen bei mir ganz oben auf der ETF-Watchlist.

Nummer eins auf meiner ETF-Watchlist

Die Gesundheits-Branche genießt höchste Priorität. Die Spannbreite ist groß. Sie reicht von Medizintechnologien über die Pharma- und Biotech-Industrie. Der demografische Wandel ist einer der maßgeblichen Faktoren, welche großen Einfluss auf den Sektor ausüben. Menschen leben länger und benötigen demnach effizientere Behandlungsmethoden, um das System nicht zu überlasten. Zudem bin ich gespannt auf den Einfluss von künstlicher Intelligenz, Robotics und Augmented Reality auf die Entwicklung neuer Diagnoseverfahren.

Schon heute übernehmen „Maschinen“ komplexe Operationen. Gesundheit ist zudem kein saisonales Geschäft, sondern konstant nachgefragt. Menschen legen heute viel mehr Wert auf einen gesunden Lebensstil – auch hiervon profitieren insbesondere Pharma-Unternehmen. Der Markt ist groß – die Auswahl an Einzelwerten ist riesig. Aus dem Grund werde ich mich für einen ETF entscheiden.

Der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2) bietet Zugang zu 135 Unternehmen, die innovative medizinische Behandlungsmethoden entwickeln. Mit 0,40 Prozent ist dieser Themen-ETF relativ günstig zu haben. Seit seiner Auflage in 2016 konnte er – trotz kurzfristiger Ausschläge – eine durchschnittliche Performance von 14,75 Prozent p.a. erzielen. Dass die Volatilität tendenziell höher ist, nehme ich dank der attraktiven Wachstumsaussichten gerne in Kauf.