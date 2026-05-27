Erster BIP-Welt-ETF: So deckst du die Weltwirtschaft wirklich ab

Der neue BIP-Welt-ETF gewichtet Länder nach Wirtschaftsleistung statt Börsenwert – und reduziert damit die Dominanz der USA und großer Techkonzerne.

Mit dem Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF (WKN: ETF345) startet ein ungewöhnlicher neuer Welt-ETF. Statt Länder wie üblich nach Börsenwert zu gewichten, orientiert sich der Index an der Wirtschaftsleistung der einzelnen Staaten – also am Bruttoinlandsprodukt (BIP bzw. GDP im Englischen). Damit geht Amundi bewusst einen anderen Weg als klassische Weltindizes wie FTSE All-World oder MSCI ACWI IMI. Die Gewichtungen des BIP-Welt-ETFs sind völlig anders im konventionellen FTSE All World. So wird China plötzlich zum Schwergewicht. Der Anteil Chinas steigt von drei auf 24 Prozent. Das US-Gewicht sinkt hingegen von fast 62 auf 17 Prozent. Auch Indien ist mit mehr als elf Prozent deutlich stärker vertreten als im Standard-Index.

Auffällig bei den Branchen: Der Tech-Anteil sinkt in der BIP-Variante von gut 32 auf 18 Prozent, der Finanzsektor steigt hingegen von 15 auf 24 Prozent. Ansonsten ändern sich die Branchengewichtungen nicht wesentlich. Insgesamt löst du dich also von US-Tech und setzt verstärkt auf Schwellenländer, dazu reduzierst du das Klumpenrisiko, da sich das Gewicht der zehn größten Unternehmen auf weniger als 13 Prozent nahezu halbiert. „Mit diesen können Anleger langfristig vom globalen Wachstum profitieren, indem sie die wirtschaftliche Bedeutung jeder Region stärker berücksichtigen und die Diversifizierung durch eine ausgewogene geografische Allokation erweitern“, sagt Benoit Sorel, Leiter des Geschäftsfelds ETF & Indexing bei Amundi.

Neuer Ansatz mit dem BIP-Welt-ETF

Viele Anleger schätzen klassische Welt-ETFs wegen ihrer einfachen globalen Diversifikation. Allerdings hat sich die Struktur dieser Indizes in den vergangenen Jahren stark verändert.

Durch die enorme Börsenbewertung großer US-Technologiekonzerne sind marktbreite Weltindizes inzwischen extrem konzentriert. Die Folge: Die USA machen häufig mehr als 60 Prozent aus. Die größten Positionen stammen fast ausschließlich aus dem US-Techsektor. Somit dominieren Einzelwerte wie Nvidia (WKN: 918422), Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747) oder Amazon (WKN: 906866) viele Portfolios. Kritiker sprechen deshalb zunehmend von einem versteckten Klumpenrisiko in vermeintlich breit diversifizierten Welt-ETFs. Der neue BIP-Ansatz versucht genau dieses Problem zu entschärfen. Länder sind so nicht mehr nach ihren Börsenwerten gewichtet, sondern der realen Wirtschaftskraft.