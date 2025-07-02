DWS senkt massiv die Gebühren bei diesen Kern-ETFs von Xtrackers

Fallende Gebühren sind für Anleger immer eine tolle Sache. Wer auf Renditejagd geht, sollte stets die Kosten im Blick behalten. Diese haben Anleger selbst im Griff, wenn sie sich für günstige Produkte entscheiden. Lohnt sich denn das DWS-Angebot? Beim MSCI World auf jeden Fall. Mit der reduzierten TER von 0,12 Prozent bewegt sich das Angebot am unteren Ende der Range und auf Augenhöhe mit den anderen Fondsgesellschaften um Amundi (WKN: ETF146), iShares (hier der iShares MSCI World Swap ETF USD (WKN: A3E1JT) und SPDR (WKN: A2N6CW). Teurer sind lediglich die MSCI-World-Portfolios von HSBC (WKN: A3DN5J), Invesco (WKN: A0RGCS) und der Deka (WKN: ETFL50)

Nur einer ist günstiger

Doch es geht tatsächlich noch günstiger. Ein ETF-Haus unterbietet den 0,12-Prozent-TER-Club um 0,02 Prozentpunkte. Es ist die UBS. So weist der UBS Core MSCI World eine TER von 0,10 Prozent auf. Da stellt sich die Frage, wie viel Preissenkungspotenzial eigentlich für die großen ETF-Emittenten bei essenziellen Portfolios überhaupt noch drin ist. Hierzu haben wir uns auch mit Sebastian Külps von Vanguard in unserem Talk-Format ausgetauscht.

Wie sieht es denn mit der Preissenkung beim S&P 500 aus? Kurze Antwort: Auch hier bewegt sich der Xtrackers fortan unter den günstigsten ETFs. Die 0,05 Prozent TER werden lediglich von SPDR (WKN: A3EUC1) geschlagen. Den teuersten S&P 500 gibt es bei Amundi (WKN: A2H575) mit einer TER von 0,15 Prozent.

Die TER allein ist nicht entscheidend

Die Total Expense Ratio (TER) spielt zwar eine bedeutende Rolle bei der Auswahl eines ETFs, ist jedoch nicht allein ausschlaggebend. Ebenso sollte die Tracking-Differenz beachtet werden, die den tatsächlichen Unterschied zwischen der Wertentwicklung des ETFs und seines Referenzindex misst. Ein ETF mit niedrigerer TER kann unter Umständen eine schwächere Rendite liefern als ein Produkt mit höherer TER, wenn seine Tracking-Differenz ungünstig ausfällt.