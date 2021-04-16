Diese nachhaltigen ETFs würde ich für meine Kinder kaufen

Für viele Eltern spielt die Geldanlage für ihre Kinder einen sehr große Rolle. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Unsere Autorin würde ihre Kinder in zwei ausgewählte, nachhaltige ETFs investieren. Hier erfahren Sie die Gründe dafür.

Bei der Geldanlage für unsere Kinder rückt ein Aspekt immer weiter in den Vordergrund: Nachhaltigkeit. Schließlich wollen wir unserem Nachwuchs nicht nur ein finanzielles Polster bieten, sondern mit dem Geld auch Gutes tun und in eine nachhaltige Zukunft investieren.

Die Sorge über die Herausforderungen, vor denen unsere Kinder aufgrund des Klimawandels und des Artensterbens stehen werden, ist groß. Wir versuchen also auch bei der Geldanlage unser Bestes, diese Herausforderungen so gut es geht zu minimieren.

ETF-Auswahl nicht leicht

Tatsächlich ist es leider nicht so einfach, die richtigen ETFs zu finden, um nachhaltig und gewinnbringend Geld für unsere Kinder anzulegen. Das liegt daran, dass Nachhaltigkeit nicht gesetzlich geregelt ist. Es gibt verschiedene Kriterien für die Definition nachhaltiger Investments. So können beim Investment Branchen festgelegt werden, die ausgeschlossen werden, es können ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) zum Einsatz kommen oder normbasiertes Screening, wodurch bestimmte internationale Standards befolgt werden. Auch wenn die EU mit der Offenlegungsverordnung für etwas Einheitlichkeit und die Vermeidung von Greenwashing sorgen möchte, gibt es auch hier noch zahlreiche Unklarheiten.

Wie das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für seinen Marktbericht 2020 ermittelt hat, nutzen die meisten Anleger*innen in Deutschland die nachhaltigen Anlagestrategien Ausschlüsse, gefolgt von normbasiertem Screening und ESG-Integration. Die drei häufigsten Ausschlusskriterien deutscher Anleger*innen waren 2019 Korruption und Bestechung, Arbeitsrechtverletzungen und Umweltzerstörung.

Welche Kriterien bei der ETF-Auswahl für Kinder zum Tragen kommen, ist natürlich sehr individuell. Ich möchte beispielsweise auch Unternehmen ausschließen, die ihr Geld mit Waffen und Rüstungen verdienen und Menschenrechtsverletzungen begehen.

ETF Nummer 1 für meine Kinder

Der UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (WKN: A1JA1R) bildet den Referenzindex MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net ab, der als einer der striktesten globalen ESG-Indizes gilt. Er enthält nur die Unternehmen mit hervorragenden Ratings von MSCI in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung. Aktiengesellschaften, die z. B. Waffen herstellen, Kohle fördern oder im Bereich Kernenergie arbeiten, sind ausgeschlossen.

Um Klumpenrisiken zu vermieden, wird das Gewicht einzelner Firmen auf fünf Prozent begrenzt. Allerdings sind, bezüglich der Länderallokation, die USA übergewichtet. Allein acht der zehn Unternehmen, die die größten Positionen abbilden, sind US-amerikanische, darunter Microsoft (WKN: 870747), Tesla und Walt Disney. Der physische Fonds hat aktuell eine Größe von 2.831 Mio. Euro und beinhaltet insgesamt 334 Positionen, größtenteils Aktien.

Die Gewinne werden ausgeschüttet. Die Branchen Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen sind am häufigsten vertreten. Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf 0,22 Prozent. Seit Auflage im August 2011 steigerte sich der Wert des ETFs inkl. Ausschüttung durchschnittlich um 14,53 Prozent p.a.