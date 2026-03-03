Broker-ETFs: Wo Scalable, Comdirect und Finanzen.net Zero sich unterscheiden

Warum Broker eigene ETFs auflegen

Doch wieso haben die drei Broker eigene ETFs? Genau genommen, haben die Broker diese Produkte nicht selbst auf den Markt gebracht, sie sind vielmehr Namensgeber dieser Produkte, dahinter stecken aber bekannte ETF-Anbieter. Den Brokern geht es um Kontrolle über die Wertschöpfung, Kundenbindung und Positionierung im Wettbewerb. Hinzu kommt das Verbot von Payment for Order Flow. Das heißt: Ab dem 1. Juli 2026 ist das Erhalten von Rückvergütungen für die Weiterleitung von Kundenorders an Handelsplätze verboten, was die Geschäftsmodelle von Brokern grundlegend verändern wird. Mit eigenen ETFs bleibt mehr von der Wertschöpfungskette beim Broker. In dieser Hinsicht geht man bei Scalable Capital sogar noch einen Schritt weiter: Scalable Capital hat gemeinsam mit der Börse Hannover die European Investor Exchange (EIX) als eigenen Handelsplatz ins Leben gerufen.

Anhaltender Trend zu White-Label-ETFs

Doch, wie du weißt: Die Broker sind dennoch keine ETF-Anbieter. Solche Produkte nennen sich White-Label-ETFs – und die liegen voll im Trend. „Ja, diesen Trend sehen wir im europäischen ETF-Markt und er ist aus unserer Sicht eine logische Marktentwicklung. Im Kern geht es um die Demokratisierung der Geldanlage“, erklärt uns der Sprecher von Finanzen.net Zero. „Der Vermögensverwalter liefert die Anlageidee, während der White-Label-Anbieter die operationelle Umsetzung übernimmt: rechtliche Ausgestaltung, In­frastruktur, Börsennotierung, Kapitalmarkt“, sagt Andre Voinea, Europa-Vertriebschef bei HANetf, die selbst White-Label-ETF-Anbieter sind. „White-Label-Plattformen stehen dabei für einen breiten Marktzugang, Effizienz und Regulatorik“, ergänzt Sebastian Hasenack, Marketing-Chef bei DJE Kapital. Hasenack verweist zudem auf den Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF (WKN: DBX0XV) aus seinem Haus. Das Produkt ist nämlich ebenfalls ein White-Label-ETF. Im laufenden Jahr übertrifft er seine Benchmark, den Euro Stoxx 50.

Wie entsteht ein White-Label-ETF?

„Zunächst bringt der Vermögensverwalter die ETF-Idee ein, während der White-Label-Anbieter alles Weitere übernimmt – Fondsgründung, behördliche Genehmigungen, Börsennotierungen und Kapitalmarktabwicklung. Der Prozess dauert nur acht bis zwölf Wochen, im Vergleich zu neun bis 24 und noch mehr Monaten, wenn der Vermögensverwalter es allein durchführt und sich alles aufbauen muss. Nach der Markteinführung unterstützt der White-Label-Anbieter den täglichen Betrieb, die Kapitalmärkte (Handel) und optional auch den Vertrieb“, berichtet Voinea aus seiner Erfahrung.

White-Label-ETFs unterscheiden sich regulatorisch nicht von klassischen ETFs. Die Gesamtgebühren sind aus Anlegersicht auch nicht anders als bei vergleichbaren herkömmlichen ETFs, wie du am Beispiel der Broker-ETFs sehen kannst. Zur Aufteilung der Gebühren wollte jedoch keiner der angefragten White-Label-Anbieter Auskünfte geben.

Fazit: Solide Produkte – mit unterschiedlichen Profilen

Alle drei Broker-ETFs sind als Kerninvestment grundsätzlich geeignet, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte.

Finanzen.net Zero bietet den klassischsten und einfachsten Zugang zum Weltaktienmarkt. Wer eine unkomplizierte, kostengünstige Lösung ohne zusätzliche Strukturmerkmale sucht, findet hier einen soliden, günstigen Standardbaustein.

Scalable überzeugt mit der breitesten globalen Abdeckung und dem Versuch, über teilweise synthetische Abbildung strukturelle Effizienzvorteile zu erzielen. Das ist konzeptionell anspruchsvoller und potenziell renditefördernd, verlangt aber mehr Verständnis für die Konstruktion.

Comdirect wiederum differenziert sich am stärksten über die Gewichtungsmethodik. Die Gleichgewichtung der größten Unternehmen reduziert das Klumpenrisiko innerhalb der Spitzengruppe und stellt damit einen echten Unterschied zu klassischen Welt-ETFs dar. Damit bietet Comdirect den eigenständigsten Ansatz im Vergleich – insbesondere für Anleger, die die starke Dominanz einzelner Mega-Caps kritisch sehen. Das kann insofern relevant, da jüngst der KI-Schock die Börse erfasste.

Was ist von den Broker-ETFs zu halten?

Unterm Strich gibt es keinen klaren Sieger, wohl aber unterschiedliche Profile. Wer maximale Einfachheit sucht, ist bei Finanzen.net Zero richtig. Wir meinen: Für Einsteiger mit Verbundenheit zur Marke von Finanzen.net ist das ein durchaus brauchbares Produkt. Allerdings gibt es bereits genug etablierte MSCI-World-ETFs. Du musst also nicht unbedingt deine bestehende Position auflösen und auf den Finanzen.net-Welt-ETF umsatteln.

Das Scalable-Produkt ist aus unserer Sicht das smarteste. Es ist nicht nur noch breiter gestreut als der Welt-ETF von Finanzen.net, sondern zeigt einen echten innovativen Ansatz, den es sonst so nicht gibt. Durch die Kombination aus physischer und synthetischer Abbildung, können sich Anleger – zumindest in der Theorie – auf etwas höhere Renditen einstellen. Die Idee gefällt uns. Wen das anspricht, kann sich also den Umstieg überlegen.

Aber auch das Comdirect-Produkt bietet aus unserer Sicht für eine bestimmte Anlegerschicht einen echten Mehrwert und hebt sich von konventionellen Welt-ETFs ab. Der Clou: Die Top-Positionen sind gleichgewichtet, was dein Risiko senkt. Wir meinen: Ein interessanter Ansatz. Wem die Klumpenrisiken im Weltindex Bauchschmerzen bereiten, kann zum Comdirect-Produkt wechseln.

Bewahre den Überblick

Mit weltweit streuenden ETFs machst du langfristig nichts falsch. Doch wer kennt das nicht? Man hat hier noch ein paar Einzelaktien, dort einen Themen-ETF und vielleicht noch ein bisschen etwas in Kryptowährungen. Da kann man schnell den Durchblick verlieren. Schluss damit! Probiere gleich den extraETF Portfolio Tracker aus, so detailliert hast du dein Portfolio noch nie gesehen.

Die Broker-ETFs im Vergleich