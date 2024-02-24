Deshalb sind Nebenwerte in den kommenden Monaten aussichtsreich

Im vergangenen Jahr haben die „magischen 7“ die Wertentwicklung der großen Indizes dominiert. Kommt jetzt die Zeit der Nebenwerte?

Kleinere Aktien legten 2023 nur im niedrigen einstelligen Bereich zu. Wir sehen jetzt insbesondere bei den Nebenwerten (Small Caps) interessante Chancen. Besonders hat uns im US-Markt der Russell 2000 gefallen.

Schlägt bald die Stunde der Nebenwerte?

Im Vorjahr haben wir alle die „magischen 7“ kennengelernt. Die Aktien von Amazon (WKN: 906866), Apple (WKN: 865985), Alphabet (WKN: A14Y6F), Meta Platforms (WKN: A1JWVX), Microsoft (WKN: 870747), Nvidia (WKN: 918422) und Tesla (WKN: A1CX3T) machen zusammen über zwei Drittel der Wertentwicklung der US-Indizes und der weltweit anlegenden Indizes aus.

Das Phänomen der Konzentration auf eine Gruppe „magischer Aktien“ gab es auch in Europa. Die magischen acht Air Liquide (WKN: 850133), ASML (WKN: A1J4U4), L’Oréal (WKN: 853888), LVMH (WKN: 853292), Sanofi (WKN: 920657), Schneider Electric (WKN: 860180), SAP (WKN: 716460) und Siemens (WKN: 723610) glänzten durch überproportionale Gewinnsteigerungen.