Autokrise: „Chance des Jahrzehnts“ oder Wertfalle für dein Depot?

Verantwortlich für die niedrigen Bewertungen ist neben schwachen Halbjahreszahlen vor allem der Angriff der chinesischen Konkurrenz. Der E-Autobauer BYD hat seine Neuzulassungen in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 um über 300 Prozent gesteigert und greift mit der Premium-Marke Denza inzwischen auch den Luxusmarkt an. Bei Kostenstruktur und Software-Geschwindigkeit liegen die chinesischen Hersteller weiterhin vorn, während viele europäische Werke laut Klatt oft nur zu unter 60 Prozent ausgelastet sind.

Auch eine jahrelange Stagnation ist möglich

Trotz der verlockenden Bewertungen rät Klatt zur Vorsicht. Die Risiken seien „nicht von der Hand zu weisen“ – chinesische Hersteller gewinnen nicht nur in China, sondern zunehmend auch in Europa Marktanteile. Besonders deutlich wird seine Warnung bei der Frage nach einer möglichen Dauerkrise: Eine „dauerhafte ‚japanische‘ Stagnation mit niedrigen Werten bei KGV oder KUV ist definitiv möglich“, so der XTB-Analyst.

Für den langfristig orientierten Privatanleger empfiehlt Klatt deshalb ausdrücklich keine pauschalen Käufe: „Es empfiehlt sich daher eher selektiv vorzugehen, etwa über ETFs mit Untergewichtung oder über gezielte Einzelpositionen nach klaren Fortschritten bei den Sparprogrammen, als blind vermeintlich günstig zu kaufen.“ Sein Fazit bringt die Unsicherheit treffend auf den Punkt: „Für deutsche Autobauer steht die Börsenampel aktuell auf Gelb – die nächsten Quartalszahlen und die Umsetzung der Restrukturierungen entscheiden, ob sie auf Grün oder zurück auf Rot umschlägt.“

Was heißt das für ETF-Anleger konkret?

Wer einen Dax-ETF hält, ist automatisch an VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche beteiligt – allerdings nicht in dem Ausmaß, das die Schlagzeilen vermuten lassen. Der Anteil der Autowerte am Dax-Gewicht ist über die Jahre gesunken, da andere Branchen wie Technologie, Software und Rüstung an Bedeutung gewonnen haben. Ein Dax-ETF federt Einzelrisiken einzelner Autohersteller also automatisch ab, bleibt aber dennoch Deutschland- und damit auch autonah.

Für Anleger, die dieses Klumpenrisiko weiter reduzieren möchten, bieten sich Alternativen an:

Breiter gestreute Welt-ETFs (z. B. auf den (z. B. auf den MSCI ACWI oder den FTSE Global All-Cap) senken das Gewicht der deutschen Autoindustrie zusätzlich, da diese im globalen Kontext nur einen kleinen Teil der Marktkapitalisierung ausmacht.

Sektor-ETFs mit Untergewichtung der Automobilbranche oder Ausschluss-Strategien (ESG-/SRI-Varianten) sind eine Möglichkeit für Anleger, die gezielt Abstand zu diesem Sektor suchen, ohne ganz auf deutsche Standardwerte zu verzichten.

Einzelinvestments in Autoaktien bleiben, genau wie von Klatt beschrieben, eine spekulative Wette auf den Turnaround – mit entsprechend höherem Risiko als eine breit gestreute ETF-Position. Keiner weiß, wie sich die Autokrise weiterentwickelt.

Vorsicht bei Einzelaktien und Auto-Themen-ETFs

Wer sich von den historisch günstigen Bewertungen zu einem Direktinvestment verleiten lässt, sollte sich der Risiken bewusst sein: Einzelaktien aus dem Autosektor hängen stark von Einzelentscheidungen der Konzerne, dem China-Geschäft und dem Erfolg einzelner Modelloffensiven ab – misslingt der Turnaround bei einem Hersteller, drohen Kursverluste ohne jeden Ausgleich durch andere Werte. Auch Themen-ETFs auf die Automobilbranche lösen dieses Problem nur teilweise: Sie streuen zwar über mehrere Unternehmen, bleiben aber ein konzentriertes Wett auf einen einzelnen, aktuell strukturell angeschlagenen Sektor.

Wer trotzdem an eine Erholung der Branche glaubt, sollte solche Positionen deshalb maximal als kleine Beimischung von wenigen Prozent im Depot halten – niemals als Kernbaustein. Für den Löwenanteil des Vermögens ist eine weltweite Streuung über Länder, Branchen und Unternehmensgrößen die deutlich robustere Basis. Wie breit das inzwischen mit einem einzigen, sehr günstigen Produkt möglich ist, zeigt der neue Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (WKN: A42B1M), der mehr als 7.000 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern inklusive Nebenwerten abdeckt und damit die Abhängigkeit von einzelnen Branchen wie der Automobilindustrie automatisch auf ein Minimum reduziert.