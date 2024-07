Automobilbranche-ETFs

Einfacher Zugang: Diese ETFs bieten eine einfache Möglichkeit, in eine Vielzahl von Automobilunternehmen zu investieren.

Innovationstreiber: Investitionen in ETFs auf die Automobilbranche ermöglichen es Anlegern, von den neuesten technologischen Innovationen wie vernetzten Fahrzeugen und fahrerlosen Autos zu profitieren.

Sektorübergreifendes Engagement: Diese ETFs können mitunter nicht nur in Automobilhersteller, sondern auch in Zulieferer, Technologieunternehmen und damit verbundene Sektoren investieren, was zu einer breiteren Marktpräsenz führen kann.