Acht Prozent Ausschüttungsziel: Dieser neue Welt-ETF zahlt jede Woche

Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf, kommentiert den Launch so: „Der Weekly World Income UCITS ETF kombiniert ein diversifiziertes Engagement am globalen Aktienmarkt mit einer aktiv verwalteten Covered-Call-Overlay-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, zusätzliche Erträge zu generieren. Wir beobachten in Europa eine hohe Nachfrage nach häufigeren Ausschüttungen, die Anlegern größere Flexibilität dabei bieten können, wie und wann sie ihre Anlageerträge nutzen.“

Wichtig für Anleger: Ausschüttungshöhe nicht garantiert

Die Zielmarke für die jährlichen Ausschüttungen liegt bei acht Prozent. Allerdings sollte klar sein, dass die Zahlungen nicht garantiert sind: Reichen die Erträge aus der Optionsstrategie in einem Zeitraum nicht aus, können Ausschüttungen nach Ermessen der Fondsleitung auch aus dem Kapital gezahlt werden – was den Anteilswert unmittelbar schmälern würde. Da der Fonds noch sehr jung ist, liegt zudem noch keine erste tatsächliche Ausschüttung vor, anhand derer sich eine reale Rendite berechnen ließe.

Wöchentliche Ausschüttungen im Blick behalten

Gerade bei einem ETF, der 52-mal im Jahr statt vier- oder zwölfmal ausschüttet, lohnt sich ein Werkzeug, das diese Zahlungen automatisch erfasst und aufsummiert. Der extraETF Portfolio Tracker bündelt alle Ausschüttungen deines Depots an einem Ort, zeigt dir Jahressummen und laufendes Einkommen auf einen Blick und lässt dich dein passives Einkommen planen – ohne dass du jede einzelne Wochenzahlung manuell nachhalten musst. Auch der Vergleich mit einer Benchmark wie dem MSCI World zeigt dir schnell, ob die Covered-Call-Strategie ihr Renditeversprechen tatsächlich hält oder ob sie Kursgewinne kostet.

Alternative: Aktive ETFs nach Anlageziel statt nach Index wählen

Wer nicht primär auf hohe laufende Ausschüttungen, sondern auf ein klares Anlageziel setzen möchte, findet in unserer aktiven ETF-Suche eine Übersicht über aktiv gemanagte ETFs verschiedenster Strategien. Wie du dabei am besten vorgehst, erklären wir im Beitrag Aktive ETFs: Vergiss den Index, denk in Zielen – wir helfen dir.

Auch beim geplanten Altersvorsorgedepot (AVD) rücken aktive ETFs zunehmend in den Blick: Erste Anbieter lassen bei ihren AVD-Angeboten neben passiven Indexfonds mitunter auch aktiv gemanagte ETFs zu. Da sich die Konditionen der Anbieter gerade in diesen spannenden Wochen laufend weiterentwickeln, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf unsere Altersvorsorgedepot-Startliste, um am Ball zu bleiben.