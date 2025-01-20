Amundi-ETF-Verschmelzung: Tappen Anleger unbewusst in eine Steuerfalle?

Am 21. Feburar kommt die Amundi-MSCI-World-ETF-Verschmelzung. Was das für Anleger bedeutet und warum es teuer werden kannn.

Die Lohnsteuerbescheinigung für das vergangene Jahr liegt kaum in der Mailbox, schon könnte sich der Fiskus in einer ganz anderen Sache bei Anlegerinnen und Anlegern melden. Und zwar bei Investoren, die den Amundi MSCI World V UCITS ETF ACC (WKN: LYX0YD) im Depot haben. Mit knapp sieben Milliarden Euro an Fondsvolumen ist das Portfolio recht groß und somit zahlreiche Investoren betroffen. Doch auch Anleger, die jetzt erleichtert aufatmen, sollten den Artikel zur ETF Verschmelzung unbedingt lesen. Denn treffen kann es jede und jeden aus der ETF-Community. Und ohne Vorbereitung kann es sehr schnell sehr unangenehm werden.

Worum geht´s? Amundi ist der größte Vermögensverwalter Europas. Bei der hohen Anzahl an Produkten und Portfolios kommt es schon einmal zu Wildwuchs. Oder anders gesagt: Es gilt, die eigene Produktpalette zu optimieren. Das machen ETF-Anbieter dann besonders gern, wenn sie ähnliche Portfolios im Programm haben. Und das ist beim französischen ETF-Emittenten der Fall. So möchte Amundi den oben beschriebenen Amundi MSCI World V auf den Amundi MSCI World (WKN: ETF146) verschmelzen. Ja, warum nicht, mögen Anleger nun einwenden? Die Antwort ist denkbar einfach: Weil´s schnell teuer werden kann. Doch dafür ist nicht der Anbieter verantwortlich sondern Anleger selbst.