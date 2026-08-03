74 Prozent der Rendite kommen von 20 Aktien – das solltest du jetzt wissen

KI treibt die Börsen an – doch immer weniger Aktien liefern die Rendite. Warum ETF-Anleger ihr Portfolio jetzt genauer prüfen sollten.

Die Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, die Börsen stehen erneut vor einem Allzeithoch. Doch hinter den starken Indexständen verbirgt sich ein Trend, den ETF-Anleger nicht ignorieren sollten: Immer weniger Unternehmen sorgen für den Großteil der Kursgewinne. Das sehen immer mehr Beobachter kritisch. Nach Ansicht von Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer bei Schroders, werde häufig über die Konzentration großer Technologieunternehmen gesprochen – das eigentliche Risiko liege jedoch an anderer Stelle. „In diesem Jahr haben 20 Aktien im MSCI ACWI 74 Prozent der Rendite des gesamten Index auf sich vereint“, stellt Kyrklund fest. Vor allem KI-nahe Bereiche wie Hersteller von Speicherchips und Unternehmen rund um Rechenzentren hätten den Markt getragen.

Für dich bedeutet das: Wer einen weltweit anlegenden ETF besitzt, investiert zwar in Tausende Unternehmen. Die Wertentwicklung wird jedoch zunehmend von einer kleinen Gruppe besonders erfolgreicher Aktien bestimmt.

Mehr Konzentration als viele Anleger vermuten

Doch das Ziel einer breit streuenden ETF-Anlage liegt gerade darin, Konzentrationen und das damit einhergehende Klumpenrisiko zu minimieren. Das Thema beschäftigt derzeit entsprechend viele Investoren. Laut der aktuellen Global Investor Insights Survey von Schroders ist Diversifikation für 84 Prozent der Befragten das wichtigste Ziel beim Portfolioaufbau.

Gerade für ETF-Anleger lohnt sich deshalb ein genauer Blick hinter die Kulissen. Ein Welt-ETF bietet zwar eine breite Streuung über viele Länder und Unternehmen, doch die Gewichtung erfolgt in den meisten Indizes nach der Marktkapitalisierung. Steigen einzelne Konzerne besonders stark, wächst automatisch auch ihr Einfluss auf die Wertentwicklung des gesamten Index.

Sind gleichgewichtete ETFs die Lösung?

Immer häufiger wird deshalb über gleichgewichtete Indizes diskutiert. Dabei erhält jede Aktie das gleiche Gewicht, unabhängig von ihrer Börsengröße. Kyrklund sieht diesen Ansatz allerdings kritisch. „Ich halte dieses Instrument für zu stumpf“, erklärt sie. Gleichgewichtete Indizes könnten unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben. Sie verweist unter anderem auf „schwächere Bilanzen, höhere Verschuldung, größere Zinssensitivität, volatilere Gewinne, geringere Profitabilität und eingeschränkte Liquidität“, die dadurch stärker ins Portfolio gelangen könnten.

Für viele Anleger bedeutet das: Ein Equal-Weight-ETF ist nicht automatisch die bessere Alternative zu einem klassischen Welt-ETF. Er verändert nicht nur die Gewichtung der größten Konzerne, sondern auch das gesamte Chancen-Risiko-Profil des Portfolios. Dennoch halten wir dagegen: Klumpenrisiken lassen sich dennoch senken.

Welt-ETF nach Wirtschaftsleistung

Seit diesem Jahr gibt es eine weitere Möglichkeit, mit einem ganz anderen Ansatz global zu investieren als das herkömmliche MSCI World oder MSCI ACWI Produkte tun.

Seit Mai 2026 gibt es nämlich den ersten BIP-Welt-ETF. Der Clou: Er gewichtet die Länder nicht nach ihrer Marktkapitalisierung, sondern ihrer realen Wirtschaftskraft. Das Gewicht der USA sinkt im Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF (WKN: ETF345) auf unter 32 Prozent (64 Prozent im MSCI ACWI), China macht 16 Prozent aus (2 Prozent im MSCI ACWI). Auch die Konzentration der größten zehn Unternehmen sinkt spürbar. Eine Beimischung könnte also deinem Portfolio insgesamt mehr Stabilität geben.