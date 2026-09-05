50 Jahre Indexfonds: Wie eine grandiose Idee als Flop begann

1976 startete Vanguard den ersten Indexfonds – aus anfänglichem Spott wurde die ETF-Erfolgsstory. 2027 folgt der nächste große Schritt für dich.

Es klingt fast zu simpel, um eine Revolution auszulösen: ein Fonds, der einfach nur den Markt abbildet, statt ihn schlagen zu wollen. Genau das war die Idee von John C. Bogle, dem im Januar 2019 verstorbenen Gründer von Vanguard. Am 31. August 1976 legte seine damals noch junge Fondsgesellschaft den „First Index Investment Trust“ auf – den ersten öffentlich zugänglichen Indexfonds auf den S&P 500 für Privatanleger. Heute, 50 Jahre später, gilt dieser Tag als Geburtsstunde einer ganzen Anlageklasse.

Indexfonds: Vom Spott zum Standard

Der Start war alles andere als triumphal. Bogle hatte gehofft, zwischen 150 Millionen US-Dollar an Kapital einzusammeln, tatsächlich kamen nur rund 11,3 Millionen US-Dollar zusammen. An der Wall Street wurde das Produkt daraufhin süffisant als „Bogles Folly“ verspottet, Kritiker nannten die passive Idee sogar „unamerikanisch“. Wer aktiv Aktien auswählt und den Markt schlagen will, so die vorherrschende Meinung jener Zeit, betreibt echtes Investieren – ein Fonds, der lediglich einen Index nachbildet, könne das nicht sein.

Die Geschichte gab Bogle recht. Aus dem vermeintlichen Rohrkrepierer wurde die Blaupause für eine Branche, die heute mehr als die Hälfte des US-Fondsvermögens ausmacht und die Grundlage für die Explosion der ETF-Industrie legte. Allein der heutige Vanguard 500 Index Fund verwaltet über alle Anteilsklassen hinweg rund 1,7 Billionen US-Dollar. Vanguard feierte den Jubiläumstag unter anderem mit der Ausstellung eines Original-Anteilscheins von 1976 im Museum of American Finance in Boston.

Warum der Jahrestag auch hierzulande zählt

Für deutsche ETF-Anlegerinnen und -Anleger ist dieser 50. Geburtstag mehr als eine amerikanische Fußnote. Bogles Grundidee – breite Streuung, niedrige Kosten, langer Atem statt Markttiming – ist genau das Fundament, auf dem auch europäische Indexfonds und ETFs aufbauen. Ohne den „First Index Investment Trust“ von 1976 gäbe es heute vermutlich weder den MSCI-World-ETF im Sparplan noch die kostengünstigen Dax-Produkte, mit denen viele hierzulande ihr Portfolio aufbauen.